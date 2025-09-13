Alineación del Barcelona contra el Valencia: Rashford será titular

La alineación del Barcelona para medirse al Valencia este domingo en la cuarta jornada de Liga en el Johan Cruyff tendrá la novedad de Gerard Martín en el lateral izquierdo y Casadó en el centro del campo para sustituir a los lesionados Balde y Gavi. Un partido donde la duda otra vez en la delantera estará entre Ferran Torres y Robert Lewandowski. La gran novedad será la baja de Lamine Yamal por problemas en el pubis y su ausencia será sustituida por Marcus Rashford.

El Barcelona regresa tras el parón con la mente puesta en buscar de nuevo el camino de la victoria tras empatar en casa del Rayo Vallecano. Los de Hansi Flick jugarán su primer partido como local en un pequeño Johan Cruyff y en una situación anómala en la Liga.

Balde y Gavi son bajas por lesión. Tres lesiones que Hansi Flick tendrá que paliar en la alineación. Se fue al parón el entrenador alemán muy enfadado con su equipo por la versión dada en los últimos partidos y sabe que tiene que reconducirla lo antes posible.

La alineación del Barcelona para este domingo contra el Valencia comienza en la portería con la titularidad de Joan García. No hay dudas con el portero catalán que está realizando un inicio de campeonato brillante con paradas que parecen imposibles.

En la defensa del Barcelona sí hay cambios respecto a otros partidos. En el lateral derecho formará Koundé y en el izquierdo será titular por primera vez Gerard Martín para sustituir al lesionado Balde. El centro de la defensa podría estar formada por Cubarsí y Eric García, dejando en el banquillo a Christensen y Araujo.

En el centro del campo de la alineación del Barcelona también hay novedades. Son baja Gavi y De Jong por lesión. Por lo tanto, Casadó tendrá que aprovechar su oportunidad para ganarse más minutos como titular ante el Valencia. A su lado como siempre y de manera indiscutible estará Pedri. Y de enganche el titular puede ser Dani Olmo.

La delantera del Barcelona tiene una gran ausencia. Lamine Yamal es baja y no jugará contra el Valencia por unos problemas en el pubis. Su lugar será para un Marcus Rashford que tiene una oportunidad de oro ante el público culé. También será Raphinha. En la delantera hay una duda: o juega Ferran Torres o lo hace Lewandowski, que por culpa de una lesión todavía no ha salido de inicio en este curso.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Valencia este domingo en el estadio Johan Cruyff a partir de las 21:00 horas con motivo de la cuarta jornada de la Liga: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; Pedri, Casadó, Olmo; Rashford, Raphinha y Ferran Torres