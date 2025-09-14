Se forma el caos en una cafetería: un cliente se pone a trabajar con su portátil y le terminan echando

Es bastante común que muchos de nosotros paremos en una cafetería para consumir y ponerse a trabajar con el ordenador. Pero claro, para algunos lugares tampoco puedes estar horas ahí con un simple café mientras ocupas un espacio. por esto se forma el caos en una cafetería, ¿qué pasó?

Alfonso es el protagonista de esta historia y ha dejado una mala reseña en un bar de Valencia en el que estuvo con el ordenador y finalmente le echaron.

Qué ha pasado y por qué se forma el caos en una cafetería

Alfonso comenta que tras desayunar, se puso a trabajar con el portátil y primeramente le hacen ir a una mesa más pequeña. Y a los 10 minutos le invitan a irse cuando explica que había mesas vacías en el local.

La cosa se viralizó en las redes porque el propietario leyó esta reseña y no tardó en responder: “has ido a desayunar a una cafetería y no a un locutorio».

Enseguida hubo muestras de apoyo a la persona que estaba trabajando y otros apoyaron al propietario de bar.

El dueño siguió metiéndose con Alfonso argumentando que su consumición no llegaba a los 3,50 euros, y se quejó de que no se puede perder clientes porque una personas use las instalaciones para ponerse a trabajar.

En este momento, el tuit llega a más de 11,5 mil me gusta y más de 2 millones de reproducciones. Y como todo este tema genera un importante debate sobre qué debe hacerse en cada momento, si consumir más, trabajar, o que la persona se vaya a un locutorio si realmente debe hacer varias tareas.

Al parecer, algunos usuarios dieron a conocer que en las cafeterías o bares al uso siempre es mejor dejar que todos puedan consumir. Que para trabajar hay otros espacios como cadenas destacadas de alimentación que presentan enchufes, lugares para poner el pen drive y otros, pero claro la ya consumición siempre sale algo más cara.

Como otros temas, la polémica vuelve a estar servida porque todos hemos visto como hay personas durante una hora o más tomando un solo café, y nosotros esperando. Mientras que también nos hemos puesto a trabajar en una urgencia por enviar algo al momento y hemos necesitado el espacio de un bar dentro de un tiempo prudencial y tampoco hemos gastado más de 3 euros en un café y croissant, ¿qué es lo correcto?