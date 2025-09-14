Primark le hace el lío a IKEA y mejora su producto más vendido

Puede que al pensar en organización del hogar lo primero que te venga a la cabeza sea el nombre de IKEA. Y no es para menos: durante años ha sido sinónimo de orden, cajas de almacenaje y soluciones prácticas. Pero a veces aparece una marca que, sin hacer mucho ruido, lanza un producto que lo cambia todo. Y eso es justo lo que ha hecho Primark, con uno de sus mejores productos, ahora mejorado, y con el que está arrasando.

La cadena irlandesa lleva tiempo reforzando su sección de hogar, y ahora ha dado en el clavo con un carrito multiusos que no sólo enamora por su diseño, sino también por su precio. Por sólo 16 euros, se ha convertido en uno de los productos más buscados de la temporada. Tan buscado, que uno de sus colores ya está completamente agotado en muchas tiendas. Ligero, versátil, fácil de montar y con ruedas para moverlo sin esfuerzo, este carro de tres niveles promete convertirse en ese objeto comodín que acaba pasando de una habitación a otra porque sirve literalmente para todo. Ya estuvo hace tiempo aunque en una versión que parecía mucho más frágil. Ahora vuelve mejorado y arrasando así que toma nota, porque te contamos a continuación por qué lo está petando tanto y cómo puedes aprovecharlo al máximo en casa.

Primark mejor su mejor producto para el hogar

Este carrito de almacenamiento de tres niveles con ruedas de Primark es uno de esos productos que, cuando lo ves, sabes que va a volar. Disponible en un precioso tono rosa claro (el color crema ya se ha agotado), tiene un diseño limpio y funcional que encaja en casi cualquier rincón del hogar. No importa si lo usas en el baño, en la cocina, junto al escritorio o como mueble auxiliar en el salón: se adapta sin problema.

Lo que más destaca es su estructura metálica resistente pero ligera, con bandejas profundas que permiten colocar desde productos de belleza hasta libros, juguetes, frascos de especias o útiles de papelería. Tiene unas dimensiones de 78 cm de alto, 41 cm de largo y 31 cm de ancho, lo que lo hace lo bastante amplio para guardar cosas, pero sin ocupar demasiado espacio. Además, las ruedas giratorias facilitan moverlo de un lado a otro sin esfuerzo, incluso cuando va cargado.

Un básico de organización que no sabías que necesitabas

Hasta que lo pruebas, no te das cuenta de lo útil que puede llegar a ser un mueble así. El carrito de Primark no pretende ser decorativo (aunque lo es), sino funcional al 100 %. Es perfecto para quienes necesitan soluciones prácticas, rápidas y asequibles sin renunciar al diseño. Y por 16 euros, cuesta menos que una comida rápida para dos.

Requiere un montaje sencillo, con instrucciones claras. En menos de 10 minutos puedes tenerlo listo para usar, y lo mejor es que su estructura permite desmontarlo también fácilmente si necesitas guardarlo. Los estantes combinan base metálica y rejilla, lo que facilita la ventilación en caso de que se guarden productos húmedos o que necesiten transpiración, como toallas, frutas o productos de limpieza.

Además, su acabado en color rosa claro añade un toque de dulzura sin caer en lo infantil. Es moderno, sutil y combina bien con tonos neutros o estilos escandinavos, industriales o minimalistas. Si tienes un baño pequeño, un rincón desaprovechado en la cocina o un escritorio sin cajones, este carrito te puede salvar la vida (y el orden).

Un éxito que arrasa en redes (y en tienda también)

La acogida del producto no ha sido casualidad. Desde que se lanzó, ha ido ganando terreno en TikTok e Instagram como uno de esos must have que todo el mundo recomienda y no es para menos. Es un auténtico tesoro para los amantes de las propuestas Primark para el hogar. Piensa que hasta hace poco la tienda centraba su catálogo en moda y accesorios y luego dieron el salto a la sección home, pero estaba muy centrada en ropa de cama, cortinas, cojines, etc…

Fue hace poco cuando comenzaron a apostar por mobiliario pequeño como sillones, armarios y ahora este carrito que además, en tono rosado, está arrasando literalmente. De hecho el otro modelo disponible, en color crema, ya está agotado y es imposible encontrarlo en tienda.

Así que ya lo sabes, si no quieres dejar escapar el rosa, recuerda que este carro de almacenamiento está disponible solo en tiendas físicas de Primark. No se vende online, lo que añade ese punto de urgencia que ya conocemos de sobra: si lo ves en tu tienda, cógelo antes de que desaparezca. Su precio es de 16,00 euros.

Por último, el mantenimiento que es de lo más sencillo, Primark nos aconseja pasar un paño húmedo para limpiarlo. No necesita productos especiales, ni barnices, ni lijado. Eso sí, al ser metálico, es recomendable secarlo bien si se moja para evitar que se oxide con el tiempo.