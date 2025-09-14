Belarra vuelve a llamar al boicot de la Vuelta a España en Madrid: «Es una obligación moral»

Ione Belarra, líder de Podemos, ha vuelto a pronunciarse para incentivar que los activistas propalestinos se intensifiquen este domingo en Madrid con motivo de la última etapa de la Vuelta a España. Después de su intento fallido con Irene Montero en Cercedilla para que la policía actuase a su favor, ha vuelto a contraatacar con otro llamamiento en redes sociales.

Concretamente, ha destacado las medidas de seguridad que ha tomado el Gobierno para evitar que la seguridad de los ciclistas esté en riesgo, algo de lo que se ha posicionado en contra: «Están militarizando la capital. Hay tanquetas y lecheras de la policía nacional de Grande-Marlaska a pesar de que esta mañana el presidente ha dicho que admira las protestas propalestinas. Quiero reiterar que desobedecer ante la injusticia es una obligación moral. Llamamos al boicot de esta Vuelta Ciclista que ha permitido al equipo de Israel participar con total normalidad para lavarle la cara a los genocidas.

«Exigimos que el Gobierno de España rompa todas las relaciones comerciales, diplomáticas, económicas, militares, culturales y deportivas con el Estado genocida de Israel. Hacemos un llamamiento para todo el que se pueda acercar, lo haga en Atocha lo antes posible porque, como decía, el Gobierno está intentando militarizar esta vuelta ciclista para evitar las protestas», concluyó Belarra.

Madrid se acoraza para la Vuelta

En las últimas horas, se están produciendo varias concentraciones en puntos clave de la última etapa como la Estación de Atocha o Cibeles, donde se espera que los grupos manifestantes traten de boicotear la Vuelta. Para ello, el Gobierno se ha movilizado desplegando más de 1.500 agentes entre la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La última etapa es un recorrido de 106,6 km con salida en Alalpardo a las cinco menos cuarto de la tarde y llegada prevista a Madrid capital a las 19:39 horas. Previamente, la organización de La Vuelta recortó 5 kilómetros, el paso por Aravaca, en esta última jornada por «motivos de circulación» para evitar pasar por la A6.