Trump irá al funeral de Charlie Kirk en el estadio State Farm en Arizona: «Tengo la obligación de ir»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha confirmado que acudirá al funeral de Charlie Kirk en el estadio State Farm en Arizona: «Tengo la obligación de ir». Será el 21 de septiembre en el estadio State Farm, ubicado en Glendale, Arizona, es la sede de los Cardinals de Arizona de la NFL. Es un estadio multiusos con techo retráctil y campo de césped natural. Inaugurado en 2006, es un lugar destacado que ha albergado grandes eventos, incluyendo varios Super Bowls.

Kirk, de 31 años, fue asesinado a tiros el miércoles, 10 de septiembre, mientras hablaba en la Universidad del Valle de Utah como parte de su gira American Comeback. Su asesinato a tiros desató una búsqueda de varios días que terminó con el arresto de su asesino Tyler Robinson el pasado viernes, 12 de septiembre.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha ordenado que todas las banderas estadounidenses ondearan a media asta desde el miércoles hasta el domingo a las 18:00 horas.

Charlie Kirk, fundador de la organización Turning Point USA, fue asesinado a los 31 años mientras intervenía en la Universidad del Valle de Utah como parte de su gira American Comeback. El ataque desató una búsqueda policial que concluyó el viernes 12 de septiembre con la detención de Tyler Robinson, identificado como el presunto autor de los disparos.

Aliado de Trump influyente en los jóvenes

El asesinato ha sacudido el espectro político conservador, donde Kirk era considerado un aliado clave de Trump y un organizador con gran influencia entre los jóvenes republicanos. Su muerte ha generado un fuerte impacto en la base política del expresidente, que no dudó en vincular su asistencia al funeral con un gesto de lealtad y reconocimiento a uno de sus más cercanos apoyos.

Dolor y despedida en la familia Kirk

Su viuda, Erika Kirk, ha compartido imágenes en redes sociales en las que aparece sosteniendo la mano de su esposo en un ataúd abierto este sábado 13 de septiembre. En los mensajes que acompañaban a las fotografías, se ha dirigido a él con palabras de amor y desgarro: «Te amo, te amo, lo sé, te extraño mucho».

Madre de dos hijos pequeños, de tres y un año, Erika Kirk ha expresado además que la muerte de su marido no marcará el fin de su misión, sino un nuevo comienzo: «No tienen idea de lo que acaban de despertar en esta esposa. Si pensaran que la misión de mi esposo era grande ahora… no tienen idea».

En otro mensaje más sombrío, ha escrito: «El mundo es malvado. El llanto de esta viuda resuena por todo el mundo como un grito de guerra. No tengo ni idea de qué significa todo esto. Pero cariño, sé que tú sí, y también nuestro Señor».

Un funeral de gran magnitud

La elección del State Farm Stadium de Arizona como escenario del funeral de Charli Kirk refleja la magnitud pública que ha adquirido el caso. Inaugurado en 2006, con capacidad para más de 60.000 personas y tecnología de última generación, el recinto se prepara para recibir a miles de simpatizantes, aliados políticos y figuras públicas que rendirán homenaje a Kirk.

El funeral de Charlie Kirk, que contará con la presencia del presidente Donald Trump, se espera que sea un evento de fuerte carga simbólica para el movimiento conservador en Estados Unidos, donde la figura de Kirk se había convertido en emblema de movilización juvenil y apoyo a las políticas del expresidente.