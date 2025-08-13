El verano es la temporada o la época del año que más nos gusta, debido a las vacaciones, pero no sólo eso. También es el momento en el que, en un día que es además festivo en toda España se celebra el famoso Extra de Verano de la ONCE, con la promesa de premios que quitan el sueño y que, a más de uno, podrían cambiarle la vida. La cita es a las 21:25 horas del viernes 15 de agosto, justo cuando muchos estén disfrutando de una noche de verano, a la espera de saber si por fin es millonario.

En nada entonces podremos saber cuál es el número afortunado en este Extra de Verano de la ONCE 2025 y cuyo premio principal es de 15.000.000 €, y aunque todo aquel que juega sueña con le toque ese premio, no es el único y hay otros que pueden darnos una alegría en pleno mes de agosto. El cupón tiene un precio de seis euros, y todavía estás a tiempo de comprarlo, así que que nada como hacerte con uno y seguir atento a todo lo que ahora te contamos. Te ofrecemos al detalle todos los premios para el Extra de Verano de la ONCE, te contamos el origen de este sorteo y también, algunas curiosidades al respecto que seguro que no conocías y que puede incluso que te sirva, para elegir tu número.

Premios del Sorteo Extra de Verano 2025 de la ONCE

El 15 de agosto es mucho más que una fecha en el calendario. Coincide con la Asunción de la Virgen María, una de las festividades más señaladas del año. Es por ello, que mientras muchas localidades están inmersas en sus fiestas patronales, se celebra este sorteo que para muchas personas, ya se ha convertido en toda una tradición de verano.

Además, este año, los premios del Sorteo Extra de Verano de la ONCE vuelven a ser de los que marcan un antes y un después para quien los recibe. Toma nota porque estos son todos los premios que se reparten:

1 premio de 15.000.000 € a las cinco cifras y serie.

119 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras.

108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra.

Y además:

10 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la undécima extracción completa.

a las de la segunda a la undécima extracción completa. 1.190 premios de 1.200 € a las cinco cifras de esas mismas extracciones.

En total, hablamos de millones de euros repartidos y miles de ganadores, lo que convierte a este sorteo en uno de los más generosos del año y sin duda alguna, en el más destacado del verano.

Cómo se originó la celebración de este sorteo de verano

El Extra de Verano de la ONCE celebró su primer sorteo en el año 2000, aunque por aquel entonces tenía como nombre el de Sorteo Extraordinario de la Solidaridad. En aquella primera edición, el premio gordo era de mil millones de pesetas ( lo que equivale a unos 6 millones de euros) y un 5% de lo recaudado se destinó a la Fundación ONCE para América Latina y al equipo paralímpico que participó en los Juegos de Sídney.

Un día que invita a jugar

Desde entonces, el 15 de agosto se ha mantenido como una fecha fija para esta cita con la suerte, sin faltar ni un solo año ya que coincide con ser, como ya mencionamos, el Día de la Asunción de la Virgen , que es un día festivo en toda España y que propicia de alguna manera que todo el mundo pueda estar más pendiente de un sorteo como este.

Pensemos además que es un día en el que muchas ciudades y pueblos están celebrando sus fiestas, con calles repletas de visitantes, música en directo, ferias y actividades. En verano, además, hay menos sorteos especiales, así que la ONCE vio aquí una oportunidad perfecta para ofrecer un premio grande en un momento en el que el ambiente festivo está asegurado. El resultado fue un éxito inmediato: desde su primera edición, el Extra de Verano es uno de los sorteos más esperados por el público.

Curiosidades y récords

Este sorteo ha dejado cifras para el recuerdo. El primer número ganador fue el 38.354, mientras que el más alto fue el 97.004 en 2019. El número 6 es la terminación más repetida en toda su historia, mientras que el 2 nunca ha salido como última cifra premiada, algo que alimenta las supersticiones cada año. En cuanto a reparto de premios, Andalucía ha sido protagonista en muchas ediciones. En 2012, por ejemplo, la barriada sevillana de Torreblanca celebró el récord histórico: 27 millones de euros en un solo día.

Como puedes ver, el Sorteo Extra de la ONCE reparte grandes premios, pero además está lleno de curiosidades y anécdotas. Y tú puede ser protagonista del mismo este mismo año. No tardes en comprar tu cupón para el sorteo de este viernes. ¿Quién sabe? Puede que tus vacaciones mejoren, o si no las has podido hacer, puedas cambiar tu suerte para siempre.