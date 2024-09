Donald Trump supera a Kamala Harris con estos votantes: ¿por qué la clase media no vota demócrata?

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, candidato republicano, supera a la vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata, con un grupo votantes con los que el Partido Demócrata ha perdido terreno: la clase media. ¿Por qué ya no vota demócrata? ¿Por qué dentro de este grupo los votantes de más edad y los que no tienen estudios universitarios, que constituyen una parte determinante del electorado, han abandonado también a los demócratas? La creciente globalización, los avances tecnológicos y la deslocalización de muchos empleos de la clase trabajadora ha llevado a esta parte del electorado a votar al republicano Donald Trump. Se sienten abandonados por los demócratas. Mientras, las propuestas de Joe Biden, orientadas al voto joven, como la condonación de la deuda estudiantil, han alejado a estos votantes de los demócratas.

La clase media abandona a los demócratas

Los demócratas empezaron a perder a la clase trabajadora cuando Richard Nixon adoptó su «estrategia del sur» en 1968, un mensaje que pretendía atraer a los votantes blancos de la clase trabajadora del norte y a los sureños. En cambio, ha sido Trump el que ha sido capaz de mejorar sus cifras entre el voto afroamericano y latino de clase trabajadora, que se ha unido al voto de hombres blancos sin estudios.

De 1990 a 2024, los demócratas han caído en 17 puntos porcentuales en las encuestas cuando se ha preguntado a los votantes quién representa mejor los intereses de la clase media. Antes, el 48% de los encuestados pensaba que el Partido Demócrata, ahora sólo el 31%. Están prácticamente empatados con los republicanos. La caída es más pronunciada cuando se les pregunta si creen que los demócratas velan por la clase con pocos recursos: han pasado del 66% al 44% de los encuestados.

La economía, lo más importante

Los demócratas han alardeado a nivel nacional con la buena marcha de la economía: los mercados bursátiles van bien, el desempleo se mantiene en niveles bajos y ya no hay temores de recesión. En cambio, la clase media estadounidense, y dentro de este grupo los votantes de más de 65 años y los que no tienen estudios universitarios, no percibe estas mejoras, debido a la inflación, clave para entender el cambio de demócrata a republicano en la clase media. La inflación ha hecho estragos en los pequeños comercios, en la vivienda y en el nivel de vida de la clase media de Estados Unidos, donde los votantes mayores de 65 y los no universitarios forman un grupo muy sólido, que prefiere a Donald Trump.

Harris, en comparación, todavía tiene que trabajar y construir su coalición, que se había visto afectada por la candidatura de Joe Biden. Para derrotar a Trump el 5 de noviembre, necesitará un gran apoyo de las mujeres y los votantes afroamericanos, así como de otros grupos demográficos clave, como los jóvenes y los votantes hispanos. En unas elecciones que dependen de la participación masiva de las bases, Harris tendrá que confiar en que su apoyo entre los grupos minoritarios supere el fervor de las bases de Trump.