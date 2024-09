Tres contra uno. El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, candidato republicano, ha sobrevivido a los ataques de la vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata, que jugaba en casa en el debate presidencial de EEUU de la cadena liberal ABC, y los moderadores de la cadena, los periodistas David Miur y Linsey Davis, que no han corregido a Harris cuando ha mentido durante el enfrentamiento dialéctico, en el National Constitution Center de Filadelfia (Pensilvania) de este martes, madrugada ya del miércoles en España. En cambio, han interrumpido a Trump y le han corregido durante el debate presidencial. Trump ha destacado que «Biden no soporta a Kamala, la odia», mientras ha recordado que «le echaron», en referencia a los líderes y donantes del Partido Demócrata, que forzaron la salida del presidente de la carrera presidencial después de ponerse de manifiesto durante el anterior debate de la CNN del 27 de junio sus problemas de salud mental y cognitivos. El debate presidencial de EEUU de este martes ha sido un lance dialéctico de tres (Kamala Harris y los dos moderadores) contra uno (Donald Trump), en el que se enfrentaron sobre economía, aborto, inmigración y guerras en Ucrania e Israel.

Los moderadores han permitido que Harris no les respondiera cuando le han preguntado sobre sus políticas y sus cambios de opinión en asuntos determinantes para los votantes en estas elecciones presidenciales.

Harris se ha pasado gran parte del debate atacando de forma agresiva a Trump, al que ha retratado como un líder débil y divisivo, y a menudo le ha acusado de mentir, con la ayuda de los moderadores de ABC News que han comprobado las declaraciones de Trump. En cambio, no han frenado a Harris, ni siquiera cuando ha insultado al ex presidente al decirle que «los líderes mundiales se ríen de Donald Trump». «He hablado con líderes militares, algunos de los cuales trabajaron con usted, y dicen que es una vergüenza», ha insultado Kamala Harris al ex presidente sin que los moderadores le hayan llamado la atención.

Ayuda de los moderadores a Harris

Afganistán. Entre la ayuda que Harris ha recibido de los moderadores David Miur y Linsey Davis, ha destacado cuando le han preguntado por si consideraba que tenía alguna responsabilidad en la desastrosa retirada estadounidense de Afganistán, en la que murieron 13 militares durante un ataque terrorista en el aeropuerto de Kabul.

Ataques. En lugar de responder directamente, Kamala Harris le ha echado la culpa a Donald Trump de haber llegado a un «acuerdo débil y terrible» con los talibanes antes de que Biden asumiera el cargo. En cambio, durante la retirada Trump ya no estaba en la Casa Blanca.

Otra de las mentiras de Kamala Harris sobre Trump ha sido acerca del déficit: «La administración Trump dejó un gran déficit comercial. Uno de los más altos que hemos visto en la historia de Estados Unidos», ha destacado la vicepresidenta Kamala Harris. En cambio, esto es mentira: en 2020, al final del mandato de Donald Trump, el déficit comercial -la diferencia entre cuánto importa Estados Unidos y cuánto exporta- era de unos 650.000 millones de dólares. Esa cifra era inferior a la de la administración de George W. Bush, y a la de los tres primeros años de la administración Biden-Harris.

Votantes de los estados indecisos

Trump ha destacado los éxitos de su presidencia, principalmente la sólida economía que existía antes de la pandemia de Covid-19 y el tranquilo escenario mundial. Trump ha destacado que desde su partida Rusia ha invadido Ucrania, los terroristas de Hamás en Gaza han golpeado Israel y Irán y China han intentado cambiar el orden mundial.

Trump ha recordado a las votantes que Harris es parte de la administración Biden, refiriéndose en diferentes ocasiones a «Biden y usted», «ella y su jefe» o «ellos». Trump ha querido que los votantes, que están descontentos con la situación económica del país, Harris es la vicepresidenta de Joe Biden.

La vicepresidenta Kamala Harris ha intentado vincular a Biden y a Trump como una vieja generación de políticos que se tiene que reemplazar. «Lo que yo ofrezco es una nueva generación de liderazgo para nuestro país, una que crea en lo que es posible, una que aporte un sentido de optimismo sobre lo que podemos hacer, en lugar de menospreciar siempre al pueblo estadounidense», ha destacado Harris la cual no ha ofrecido detalles de sus propuestas.

En cambio, a pesar de sus ataques, en los próximos días, se sabrá lo que realmente importa: ¿ha sido Kamala Harris capaz de conectar con el voto de la mujer, el voto de los independientes? Sin embargo, Donald Trump se mostró muy centrado en los asuntos importantes para los votantes: economía, inmigración y seguridad.