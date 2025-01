Putin: «Trump pudo evitar la guerra de Ucrania si no le hubieran robado las elecciones de 2020»

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha asegurado este viernes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, podría haber evitado la guerra de Ucrania «si no le hubieran robado» las elecciones presidenciales de 2020. Repite así las consignas del mandatario norteamericano sobre un fraude electoral en su país. «La actual crisis en Ucrania podría no haber ocurrido si a Donald Trump no le hubieran robado la victoria», ha sido la frase exacta de Putin en declaraciones a cadena pública rusa RTR. Por su parte, Donald Trump ha acusado al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, del conflicto con Rusia: «No debería haber permitido que sucediera», ha dicho.

El presidente ruso, que todavía no se ha pronunciado sobre un posible encuentro con Trump, como lleva semanas aventurando su homólogo norteamericano, ha defendido la relación entre ambos como «exclusivamente profesional, pero al mismo tiempo pragmática y de confianza». En este sentido, el presidente ruso ha considerado que, en este punto de las relaciones bilaterales, «lo mejor es una reunión» para tratar «con calma todas aquellas áreas que sean de interés tanto para Estados Unidos como para Rusia».

Putin, listo para reunirse con Trump

«Estamos listos», ha reiterado el mandatario ruso, quien ha avanzado que su país «puede tener muchos puntos en común» con la actual administración estadounidense. «Rusia nunca ha rechazado los contactos con Estados Unidos», ha asegurado el mandatario ruso «y no es culpa nuestra que la administración anterior los haya rechazado».

Sobre la guerra de Ucrania, Putin ha insistido en que Moscú describe al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, como un «gobernante ilegítimo» que ha agotado sus plazos de mandato -que expiró en mayo de 2024 y quedó prorrogado por el estado marcial en tiempo de guerra- por lo que es difícil percibirlo como un interlocutor.

«Un presidente ilegítimo significa que el resultado de estas negociaciones puede ser declarado ilegítimo», ha declarado el presidente ruso. Ucrania responde a esta acusación asegurando que Zelenski está perfectamente reconocido para ostentar el cargo y que es Moscú quien se niega a aceptar los términos marcados por Kiev para la negociación, comenzando por la retirada de las zonas ocupadas en Ucrania.

Trump carga contra Zelenski

Por su parte, Donald Trump ha afirmado en una entrevista en Fox News, que el líder ucraniano, Volodímir Zelensky, tiene parte de la responsabilidad en el conflicto armado con Rusia que se prolonga desde hace casi cuatro años. Trump argumentó que Zelenski debería haber hecho más para evitar que estallara la guerra.

Trump, quien ha sido crítico con la administración de su predecesor, Joe Biden, reiteró la importancia de buscar una solución diplomática al conflicto. Subrayó que Zelenski, a quien ha descrito en el pasado como «el mejor vendedor del mundo», no es un «ángel» y que «no debería haber permitido que esta guerra sucediera».

Pero Trump también se refirió a la situación de desventaja en la que se encuentra Ucrania, al enfrentarse a un «ente mucho más grande», en alusión a Rusia. A pesar de sus críticas hacia Zelenski, Trump no escatimó en reproches hacia Putin, a quien advirtió sobre la posibilidad de imponer más sanciones si no se alcanza un acuerdo pronto.