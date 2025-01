Zelenski pide «garantías» en caso de un acuerdo de paz con Rusia si Ucrania no entra en la OTAN

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ha pedido «garantías» en caso de que hubiera un acuerdo de paz con Rusia. El líder ucraniano, sin embargo, considera que la entrada de su país en la OTAN será la «máxima garantía de seguridad», tal y como ha dicho durante su intervención de este martes ante la asamblea anual del Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza. Zelenski también ha señalado que el ingreso de Ucrania en la Alianza Atlántica dependerá, en última instancia, de la decisión de Donald Trump, nuevo presidente de Estados Unidos.

«La mayoría de los aliados lo apoya, pero cuatro países se oponen a nuestra adhesión a la OTAN: Estados Unidos, Alemania, Eslovaquia y Hungría, pero todo depende de los Estados Unidos y, específicamente, de su presidente», ha dicho Zelenski durante su intervención en Davos. «Si el presidente Trump quiere ver a Ucrania en la OTAN, todos lo apoyarán; si él no está preparado para ello, no estaremos en la OTAN», ha sentenciado el presidente ucraniano. Zelenski considera que la entrada en la Alianza Atlántica no sólo sería la mejor garantía para Ucrania, sino también para Estados Unidos, Europa y también para la «propia Rusia». «LA OTAN representa un compromiso: dentro de ella Ucrania no podría ir contra Rusia», ha asegurado el presidente ucraniano.

Aunque la demanda principal de Zelenski es la entrada de Ucrania en la OTAN, opción que además considera la «más barata», también está abierto a negociar un acuerdo de paz, siempre que incluya el despliegue de militares europeos para el mantenimiento de la seguridad frente a Rusia. Zelenski no ha especificado una cifra de cuantos efectivos serían necesarios, pero ha asegurado que como «mínimo» 200.000. «Menos sería nada», ha dicho el presidente de Ucrania, aunque ha indicado que un millón de soldados sería lo ideal para asegurar la paz .

Zelenski, sin embargo, también ha hecho un llamamiento a los líderes europeos, especialmente a los miembros de la OTAN, a incrementar el gasto en defensa, tal y como ha exigido Trump en varias ocasiones. El presidente de Ucrania considera que una necesidad apremiante que Europa se ocupe de su propia seguridad para que se convierta en un actor global «indispensable» que no pueda ser ignorado por el nuevo presidente de Estados Unidos en el momento de negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

«¿Prestará el presidente Trump atención a Europa? ¿Ve a la OTAN como necesaria? ¿Respetará las instituciones de la Unión Europea? Europa no puede permitirse estar en un segundo o tercer plano para sus aliados», ha planteado Zelenski. El líder de Ucrania ha insistido en que los países europeos no pueden depender de Estados Unidos para su protección.

«Europa debe establecerse como un actor global fuerte, como un actor indispensable. No olvidemos que no hay un Océano que separe a los países europeos de Rusia y los líderes europeos deben recordar que los combates con soldados norcoreanos se dan ahora en lugares geográficamente más cercanos a Davos que a Pionyang», ha dicho Zelenski, en referencia a la presencia de tropas de Corea del Norte combatiendo en la frontera entre Rusia y Ucrania.

De este modo, Zelenski ha animado a los miembros de la OTAN a incrementar la inversión en defensa, no sólo por la exigencia de Trump, sino como defensa ante las nuevas amenazas. «Si se necesita un 5%, que así sea», ha zanjado el ucraniano. Del mismo modo, ha reivindicado el papel de Ucrania en el refuerzo de las capacidades defensivas de Europa, al tiempo que ha puesto en valor su contribución a la seguridad colectiva del Viejo Continente.