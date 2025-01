Trump califica a España de «nación BRICS» por su bajo gasto en Defensa y amenaza con aranceles del 100%

El recién estrenado presidente número 47 en la Historia de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado su primer dardo a la España de Pedro Sánchez en sus primeros minutos en el Despacho Oval de la Casa Blanca. El mandatario estadounidense ha cargado contra España por el bajo gasto en Defensa de nuestro país, que alcanzó un hito negativo al cierre del último año 2024 convirtiéndose en el país de la OTAN que menos invierte en materia de gasto militar de toda la Alianza por primera vez. Trump, a pregunta de los periodistas, ha situado a España en los «BRICS».

Trump siempre ha defendido la necesidad de que los países socios de la OTAN aumenten su inversión militar para que su dependencia de Estados Unidos -que gasta el doble que todo el resto de socios juntos- no sea tan decisiva. España, que cerró 2024 con una inversión del 1,28% de su PIB, es el país que menos fondos dedica a Defensa. Preguntado al respecto, Trump ha señalado desde su mesa en el Despacho Oval que el gasto de España «es muy bajo», preguntándose a continuación si «¿son una nación BRICS?», en referencia al grupo de economías emergentes que tradicionalmente han formado Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y al que recientemente se unieron Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán.

Esbozando una sonrisa mientras deslizaba la idea de que España era una «nación BRICS», y preguntándole al periodista si éste «sabe lo que es una nación BRICS, ya lo deducirás», elaboró que «si los países BRICS quieren hacer eso [invertir poco en Defensa], está bien, pero entonces tendremos que aplicar unos aranceles del 100% en los negocios que ellos hagan con los Estados Unidos». A continuación, volvió a retar a los periodistas presentes en su despacho: «Sabéis lo que son los países BRICS, ¿no?, sabéis a lo que me estoy refiriendo».

Trump: They are brics nation, Spain? Do you know what a brics nation is? You will figure it out. pic.twitter.com/APkdaw1D9f

— Acyn (@Acyn) January 21, 2025