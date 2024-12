España ya gasta menos en defensa que Luxemburgo: Moncloa asume que tendrá problemas con Trump

En Moncloa ya asumen que vienen curvas en la relación de España con la OTAN. Especialmente a partir del próximo año 2025, cuando Donald Trump vuelva a la Casa Blanca y la nueva administración vuelva a imponer sus férreas normas presupuestarias a la Alianza Atlántica. Uno de los frentes contra los que se mostró inflexible Trump en su primer mandato fueron los incumplimientos de varios aliados OTAN en materia de gasto militar, ya que ni siquiera llegaban al 2% del PIB. Cuatro años después, España sigue ya no igual, sino peor: terminará 2024 con un 1,28% del PIB en gasto militar, a la cola de la OTAN y siendo superada incluso por Luxemburgo, histórico colista que ni siquiera tiene ejército como tal.

«No hay margen de maniobra». Así lo admiten fuentes gubernamentales cuando se les pregunta si existe algún tipo de plan o estrategia para mejorar las cifras de gasto militar en España antes de que llegue la siguiente cumbre de la OTAN, que se celebrará en La Haya (Países Bajos) en junio de 2025. La primera a la que acudirá el reelegido Donald Trump y, posiblemente, el primero de los encuentros con Pedro Sánchez en esta nueva era estadounidenses.

En Moncloa se ha asumido que, sin Presupuestos Generales del Estado, no hay ningún tipo de posibilidad de elevar los umbrales de gasto para, por lo menos, recortar alguna posición y no llegar a la cola de la OTAN. Habrá problemas en la cumbre de 2025, admiten abiertamente. No sólo con Trump, que metió a España en el grupo de los «morosos» que no cumplen sus compromisos de gasto, sino también con la propia OTAN: se espera que se eleve el listón exigido aún más. El presidente norteamericano, mientras, amenaza con no defender a aquellos países que incumplan sus compromisos financieros con la Alianza

Faltan 11.600 millones

España se comprometió en 2014, durante la cumbre de Gales, a alcanzar el horizonte del 2% del PIB en gasto militar para 2024. El compromiso ha fracasado estrepitosamente, a pesar de que otros países sí lo han alcanzado. Sólo Croacia, a las puertas del aprobado con un 1,81%, Portugal, Italia, Canadá, Bélgica, Luxemburgo, Eslovenia y España no lo cumplen. El problema de España, además, es que para recortar ese 0,78% del PIB que le separa del 2% debería inyectar a sus presupuestos de defensa unos 11.687 millones (cogiendo de referencia el PIB de 2023). Una cifra inasumible.

Gasto militar en la OTAN (Fuente: OTAN).

El problema de ello, explican fuentes militares consultadas por OKDIARIO, es que el objetivo del 2% «ya ha caducado». Ya no es suficiente, más aún en el escenario actual de la guerra de Ucrania y con la OTAN reviviendo una segunda Guerra Fría con Rusia. El nuevo horizonte, que se planteará en esa cumbre de 2025, será del 2,5%. Es decir, el doble prácticamente de lo que se gasta hoy en día.

A la cola

España será el país miembro de la OTAN que menos recursos destinará a Defensa en 2024, con un gasto estimado del 1,28% de su PIB. Incluso países como Eslovenia, Luxemburgo y Bélgica, que tradicionalmente han ocupado las últimas posiciones en inversión militar, superarán esta cifra. Mientras tanto, 23 de los aliados alcanzarán el objetivo del 2% del PIB destinado a Defensa, marcando un récord histórico.

La situación de España contrasta notablemente con el incremento generalizado en el gasto militar por parte de los países europeos de la OTAN, que registran un aumento del 17,9%, el mayor de la última década y el décimo año consecutivo de crecimiento en esta área.

De acuerdo con las proyecciones de la OTAN, 23 países miembros alcanzarán la meta del 2%, un número sin precedentes. Entre los que lo van a conseguir a 31 de diciembre destacan Polonia, con un 4,12%, Estonia, con un 3,43% y Estados Unidos, con un 3,38%, liderando el gasto militar dentro de la Alianza.

En cuanto al objetivo de dedicar al menos el 20% del gasto en Defensa a la adquisición de nuevas capacidades, todos los países de la OTAN, excepto Bélgica y Canadá, lo cumplen. España sí destaca en este aspecto, superándolo ampliamente al destinar el 30,3%.