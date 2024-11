Zelenski alerta de la derrota de Ucrania si Trump corta la financiación y Biden le envía minas antipersona

Zelenski alertó de la presencia en Ucrania de tropas de Corea del Norte enviadas por Kim Jong-Un para reforzar la ofensiva rusa y los soldados norcoreanos se encuentran en las fronteras, según ha trascendido este miércoles. «He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial». Con esa declaración, Putin anunció el 24 de febrero de 2022, antes de las 06:00 horas, la invasión de Ucrania dos días después de declarar la «independencia» de los territorios separatistas del Donbás, en conflicto por ser prorrusos desde 2014.

Today, on the 1,000 day of the war, I addressed the Ukrainian Parliament and emphasized, that we do not trade our sovereignty, security, or future. Ukraine will not abandon its rights to its territory, nor will we allow our nation to be exploited in anyone’s political battles. pic.twitter.com/3s3iSepuR4

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2024