EEUU alerta del envío de tropas de Corea del Norte a Ucrania: «Sube el nivel de desesperación de Putin»

La administración de Joe Biden ha declarado la inquietud que genera en el Gobierno de Estados Unidos el envío de tropas de Corea del Norte a Ucrania, para reforzar las ofensivas de la Rusia de Vladímir Putin. Así lo ha confesado este martes Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, que ha señalado un «nuevo nivel de desesperación de Putin» como la causa de la presencia de las tropas norcoreanas enviadas por Kim Jong-Un.

Matthew Miller ha mostrado la «preocupación» de Estados Unidos por el desplazamiento de los norcoreanos, situación denunciada por Volodímir Zelenski, para luchar junto a los rusos: «Estamos preocupados por las informaciones sobre soldados de la República Popular Democrática de Corea luchando en favor de Rusia. De ser cierto, significaría un aumento significativo de la relación entre estos dos países, que se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos meses».

Además, el secretario de Estado Antony Blinken se ha puesto en contacto con su homólogo ucraniano, Andri Sibiha, para reafirmar el apoyo estadounidense frente a Rusia y comentar los encuentros fechados con diferentes líderes de la Unión Europea.

.@SecBlinken spoke with Foreign Minister @andrii_sybiha about Ukraine’s ongoing defense against Russia’s aggression. The Secretary reaffirmed continuing U.S. military and economic assistance to Ukraine and support for Ukrainians in defense of their freedom.

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) October 16, 2024