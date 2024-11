Rusia advierte a EEUU sobre dejar a Ucrania utilizar misiles de largo alcance: «Es echar leña al fuego»

El Kremlin ha advertido este lunes a EEUU sobre permitir a Ucrania el uso de misiles estadounidenses de mayor alcance para ataques limitados dentro de Rusia (ATACMS). El presidente de Rusia Vladimir Putin ya señaló en el pasado que permitir a Ucrania que utilice armas estadounidenses para atacar dentro de Rusia convertiría a Estados Unidos en parte directa del conflicto. La respuesta del Kremlin se produce después de que el domingo trascendiese que el presidente de Estados Unidos Joe Biden había autorizado la utilización de misiles ATACMS de largo alcance en territorio ruso.

El propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, aún no ha respondido a otro cruce de sus «líneas rojas» por parte de Occidente, su portavoz dijo que la medida echaba «leña al fuego» y añadía tensiones a la relación. «Se trata de una ronda cualitativamente nueva de tensión y una situación cualitativamente nueva en cuanto a la implicación de Estados Unidos en este conflicto», ha declarado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa celebrada el lunes. «Está claro que la administración saliente en Washington pretende tomar medidas para, según han dicho, seguir echando leña al fuego y provocar aún más el nivel de tensión».

El viceconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jon Finer, ha respondido desde la cumbre del Grupo de los 20 en Brasil a las declaraciones de Peskov, afirmando que «el fuego lo encendió la invasión rusa de Ucrania», aunque declinó confirmar públicamente la autorización de las armas.

Como se puede ver en el vídeo, el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski ha destacado que «la única forma de detener realmente este terror es eliminar la capacidad de Rusia para lanzar ataques. Y esto es absolutamente realista». «Hoy, Rusia ha atacado Odesa con un misil dirigido deliberadamente contra una zona residencial. Como resultado de este acto de barbarie, se han perdido vidas inocentes y muchas personas han resultado heridas, vidas que podrían haberse salvado si hubiéramos tenido la capacidad de destruir los sistemas de lanzamiento, las cadenas de suministro, los arsenales y las fábricas de guerra rusas en su origen», ha señalado el presidente de Ucrania.

«No es sólo defensa; es justicia, la forma correcta de proteger a nuestro pueblo. Cualquier nación atacada actuaría así para defender a sus ciudadanos. Nosotros debemos hacer lo mismo, junto con nuestros socios. Rusia no debe tener capacidad para el terror. El momento de actuar es ahora», ha indicado.

The only way to truly stop this terror is to eliminate Russia’s ability to launch attacks. And this is absolutely realistic.

Today, Russia struck Odesa with a missile—deliberately targeting a residential area. As a result of this barbaric act, innocent lives were lost, and many… pic.twitter.com/5Isl7F3hxV

