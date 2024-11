Putin amenaza a Occidente: responderá con armas nucleares a un ataque convencional contra Rusia

El presidente ruso Vladimir Putin ha aprobado este martes un decreto que permite responder con armas nucleares los ataques de origen ucraniano. El decreto, publicado a través del portal de documentos legales de las autoridades de Rusia, tiene como objetivo «mejorar la política de Estado en el campo de la disuasión nuclear» y contempla su entrada en vigor desde la misma firma por parte de Putin.

El dirigente ha subrayado que el «documento de planificación estratégica» recoge la «posición oficial sobre la disuasión nuclear, define los peligros y amenazas militares ante los cuales se actúa con disuasión nuclear» y se «garantiza una respuesta ante una agresión» por parte de «un enemigo potencial», ya sea contra Rusia o «contra sus aliados».

«La agresión de cualquier Estado perteneciente a una coalición militar (bloque, alianza) contra la Federación de Rusia y (o) sus aliados es visto como un ataque de la coalición en su conjunto», señala el escrito.

Este nuevo decreto también subraya que Rusia ve las armas nucleares como «un instrumento de disuasión» de carácter defensivo, cuyo empleo es una «medida extrema y forzosa». Putin ya había anunciado los cambios en la doctrina nuclear a finales de septiembre, pero estos se han publicado justo cuando se cumplen 1.000 días de la guerra con Ucrania y ya ha entrado en vigor.

Esta nueva medida adoptada por el dirigente ruso ha llegado después de que el Kremlin advirtiera este lunes a Estados Unidos sobre su decisión de permitir a Ucrania atacar a Rusia con armas del país americano. Según ha informado Putin, esta decisión significaría que tanto EEUU como la OTAN «están en guerra con Rusia».

Y es que ya lo señaló en el pasado, cuando indicó que permitir que Ucrania utilice armas estadounidenses para atacar dentro de Rusia convertiría a Estados Unidos en «parte directa del conflicto». La respuesta del Kremlin se produce después de que el domingo trascendiese que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizase la utilización de misiles ATACMS de largo alcance en territorio ruso.

Por su parte, el viceconsejero de Seguridad Nacional estadounidense, Jon Finer, ha respondido desde la cumbre del Grupo de los 20 en Brasil a las declaraciones por parte de Rusia, afirmando que «el fuego lo encendió la invasión rusa de Ucrania», aunque declinó confirmar públicamente la autorización de las armas.

Volodímir Zelenski ha destacado que la única forma de «detener realmente este terror» es «eliminar» la capacidad de Rusia para lanzar ataques. «No es sólo defensa; es justicia, la forma correcta de proteger a nuestro pueblo. Cualquier nación atacada actuaría así para defender a sus ciudadanos. Nosotros debemos hacer lo mismo, junto con nuestros socios. Rusia no debe tener capacidad para el terror. El momento de actuar es ahora», ha indicado.

The only way to truly stop this terror is to eliminate Russia’s ability to launch attacks. And this is absolutely realistic.

Today, Russia struck Odesa with a missile—deliberately targeting a residential area. As a result of this barbaric act, innocent lives were lost, and many… pic.twitter.com/5Isl7F3hxV

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 18, 2024