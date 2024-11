Rusia se abre a negociar la paz con Ucrania para acabar con la guerra

El régimen de Vladímir Putin se muestra abierto a negociar la paz para poner fin a la guerra que enfrenta a Ucrania y Rusia, tal y como ha anunciado este jueves Gennady Gatilov, el embajador ruso ante Naciones Unidas en Ginebra. Sin embargo, también ha aclarado que el Kremlin rechaza el llamado «plan de la victoria» de Volodímir Zelenski, dado que aceptarlo supondría la «capitulación de Rusia». Entienden que hacerlo «no traerá la paz a Europa».

Esta nueva postura de Rusia, ha explicado el embajador, se basa en la «realidad actual en el terreno», así como en la medida de que «deje de ser una herramienta en mano de otros países».

El anuncio coincide con el de la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk por parte de las tropas rusas, en plena aceleración de sus avances en el este de Ucrania. Esta zona es el principal epicentro de la ofensiva desde hace meses. El Kremlin lo ha dado a conocer en un comunicado, en el que ha expuesto que los pelotones del grupo Centro se han hecho con el control de Voznesenka. Kiev, en cambio, no se ha pronunciado por el momento.

El frente oriental vive un momento de «colapso», según algunos altos mandos militares de Ucrania, por la intensificación de la ofensiva rusa en el este durante los últimos meses. La presión militar del Kremlin ha conseguido avances en Donetsk. Rusia se anexionó esta provincia en octubre de 2022, así como Jersón, Lugansk y Zaporiyia, también parcialmente ocupadas en el marco de la invasión. Se sumaron a la anexión de la península de Crimea en 2014.

También se están produciendo en la actualidad combates con las fuerzas rusas en las localidades de Zelenoe Pole, Leonidovka, Druzhba, Dzerzhinsk, Sujaya Balka y Dimitrov, todas ellas en Donetsk, tal y como ha confirmado el Ministerio de Defensa, aunque no ha dado detalles sobre bajas.

Por su parte, Andri Kovalev, portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ha asegurado que las tropas de Kiev mantienen el control de la localidad de Kupiansk, que es uno de los principales objetivos del Kremlin en la zona: «Todos los ataques de los ocupantes rusos en esta dirección han sido repelidos con éxito. Los invasores rusos no han podido entrar en Kupiansk. La ciudad está bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania».

Recientemente, Zelenski alertó de la presencia en Ucrania de tropas de Corea del Norte enviadas por Kim Jong-Un para reforzar la ofensiva rusa. Además, el presidente ucraniano llevó a cabo una purga de los guardaespaldas del Gobierno antes del verano, tras detectar la presencia de espías rusos infliltrados entre ellos con el objetivo de asesinarlo.

«He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial». Con esa declaración, Putin anunció el 24 de febrero de 2022, antes de las 06:00 horas, la invasión de Ucrania. La noticia generó un gran impacto, aunque no pilló por sorpresa a nadie, ya que la dio dos días después de declarar la «independencia» de los territorios separatistas del Donbás, en conflicto por ser prorrusos desde 2014.

«Vamos a llevar a cabo una desmilitarización y desnazificación de Ucrania», aseguró Putin, y acusó a Ucrania de cometer un «genocidio» en los territorios de habla rusa, a la vez que acusó también a la OTAN de ejercer una política «agresiva».

La «invasión de gran amplitud» de la que avisó Rusia, cuya tensión con occidente iba a más, se ha convertido en el peor conflicto de Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

This morning, Russia launched yet another combined attack on our cities, and our air defense responded effectively. Russian missiles—including ballistic and cruise missiles targeting Kyiv—were shot down, along with drones. In total, around 90 strike drones attacked Ukraine.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 13, 2024