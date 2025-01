Donald Trump ha vivido este lunes un intenso primer día de mandato. Tras la solemne jura en el Capitolio, su discurso de investidura y el tradicional almuerzo multitudinario posterior llegaba uno de sus momentos favoritos: la firma de sus primeros decretos presidenciales. Apenas firmó una decena en el despacho que le habilitaron en el Capitolio. Y no fueron de asuntos de los que más le obsesionan. Esos los quiso dejar para rubricarlos en el sacrosanto Despacho Oval de la Casa Blanca, al que volvía cuatro años después de dejarlo. La icónica sala ya tenía sus objetos personales, tras las febriles horas de los funcionarios quitando todos los elementos personales del presidente saliente y colocando los del entrante. Desde que Joe Biden salía hacia el Capitolio hasta que Trump ha regresado al Ala Oeste.

Mientras firmaba más de un centenar de decretos, iba contestando a preguntas de los periodistas allí congregados con la precisión del bisturí en manos del cirujano: Trump daba un titular tras otro sin casi solución de continuidad: Putin, Ucrania, Groenlandia, Golfo de México, Canal de Panamá, Venezuela, aranceles, Tik Tok… y hasta se ha referido a España.

Ya casi todo lo había avanzado durante los últimos días, pero es que esta noche, cuando hablaba y hablaba con semblante sereno mientras firmaba decretos, era ya el presidente de EEUU.

«Me reuniré con Putin, no sé aún cuándo, pero será pronto»: así de taxativo se mostró Trump cuando le preguntaron por el presidente ruso y la guerra de Ucrania. Respondía Trump a Putin, que unas horas antes le había felicitado por convertirse en el 47º presidente de EEUU y añadía que espera unas conversaciones entre ambos sobre la guerra entre Rusia y Ucrania que conduzcan a una paz duradera en lugar de solo un alto el fuego temporal. Trump, por su parte, reseñó que «intentaremos poner fin a la guerra cuanto antes» y ha asegurado que Rusia está dejando de ser la gran nación que era.

Por otra parte, sobre el otro gran conflicto bélico, el de Oriente Medio, ha dicho que no tiene confianza en que se mantenga el alto el fuego en Gaza, «pero esa no es nuestra guerra, es la suya».

REPORTER: “How confident are you, Mr. President, that you can keep the ceasefire in Gaza?”

TRUMP: “I’m not confident. That’s not our war — it’s their war.”pic.twitter.com/2GypynNtU0

