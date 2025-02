El jefe de la diplomacia de EEUU Marco Rubio viaja a Panamá para exigir la propiedad del Canal

El jefe de la Diplomacia de Estados Unidos Marco Rubio ha viajado este sábado a Panamá con una clara misión: recuperar el Canal de Panamá, encargado por Donald Trump. Esta vía navegable construida por Estados Unidos fue cedida al país centroamericano hace 25 años. Este viaje del secretario de Estado Marco Rubio es la primera visita fuera de Estados Unidos del jefe de la diplomacia. Incluye una parada en El Salvador, Guatemala, la República Dominicana y Costa Rica. En el discurso de investidura del pasado 20 de enero, Donald Trump ya resaltó sobre el Canal de Panamá: «Vamos a recuperarlo».

La elección de América Central como primera visita del secretario de Estado se marca en rojo debido a que los jefes de la Diplomacia de Estados Unidos suelen visitar primero países de Asia o Europa.

El itinerario de Marco Rubio, de origen cubano, primer hispano jefe de la Diplomacia, refleja la intención de Donald Trump de centrar la política exterior estadounidense en el continente americano.

El presidente de Panamá José Raúl Mulino reconoció que es «imposible» devolver el Canal de Panamá. En cambio, las afirmaciones de Trump se consideran una estrategia para asegurar tarifas más bajas para los bienes estadounidenses que pasan por el canal o una cooperación más estrecha en materia de migración.

«El presidente ha sido bastante claro en que quiere volver a administrar el canal», reconoció Marco Rubio antes de ir a Panamá el jueves a la podcaster Megyn Kelly. «Vamos a abordar ese tema», explicó. «El presidente ha sido bastante claro en que quiere volver a administrar el canal. Obviamente, los panameños no son muy fanáticos de esa idea. Ese mensaje ha sido muy claro», indicó Marco Rubio.

American leadership is back! Under the Trump Administration we stand with our regional partners and look forward to working with them. For my first international trip as Secretary of State I am excited to visit Panama, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, and the Dominican… pic.twitter.com/8zjzRimgXw

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) January 31, 2025