Así es Marco Rubio, el senador cubano que podría ser Secretario de Estado con Donald Trump

El senador republicano Marco Rubio, de Florida, se perfila como nuevo secretario de Estado. El senador de Florida ha sido rival del presidente electo Donald Trump en las primarias del Partido Republicano en 2016. En los años posteriores, se ha acercado al presidente Donald Trump. Ha hecho en las últimas semanas campaña electoral en Florida a favor de Donald Trump en las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre, que ha ganado a la vicepresidenta Kamala Harris de forma aplastante.

Su esperado ascenso al máximo cargo diplomático del país colocaría a una figura más del establishment en las más altas esferas de la administración Trump. Ha sido muy crítico con las concesiones de la administración de Barack Obama y Joe Biden a China, Irán, Venezuela y Cuba. Se unió a la mayor parte de Washington en el apoyo a Ucrania contra la invasión rusa.

En los últimos meses, el político de la Cámara Alta ha empezado a cambiar su mensaje. Rubio se ha alineado con Trump, que ha pedido que el conflicto termine cuanto antes.

¿Quién es el senador Marco Rubio?

El senador republicano fue elegido senador en 2010. Ha criticado la relación de Estados Unidos durante la administración de Barack Obama y Joe Biden con China, Irán, Venezuela y Cuba.

El representante de la Cámara Alta ha defendido que Estados Unidos sea más asertivo con China. Por ejemplo, ha abogado por una política industrial destinada a ayudar a Estados Unidos a competir mejor con la economía dirigida por el Estado de China.

Fue copresidente de la comisión del Congreso sobre China. Su objetivo ha sido elaborar una política agresiva sobre China, especialmente para tratar de abordar los abusos contra los derechos humanos en ese país. En 2020, Rubio escribió la ley que impide la importación de productos chinos fabricados con mano de obra forzada por la minoría étnica uigur de China.

En 2019, convenció a Trump para que adoptara una dura política de sanciones contra Venezuela para presionar a Nicolás Maduro. En 2022, fue elegido fácilmente para un tercer mandato en el Senado. Poco después, se presentó a las primarias de las elecciones presidenciales de 2024. Entonces, surgió como posible compañero de ticket de Donald Trump. Finalmente, el republicano se decantó por el senador de Ohio J. D. Vance. Recientemente, Rubio ha expresado su apoyo incondicional a la guerra de Israel en Gaza.

De dónde es Marco Rubio

Nació el 28 de mayo de 1971 en Miami (Florida). Sus padres abandonaron Cuba en 1956, durante la dictadura de Fulgencio Batista, y se trasladaron a Estados Unidos.

Su familia se estableció en Miami. Más tarde se trasladó a Las Vegas (Nevada), donde su padre era camarero y su madre ama de llaves de un hotel. En 1985, la familia regresó a Florida.

Tras graduarse en la Universidad de Florida en 1993, estudió Derecho en la Universidad de Miami. Durante ese tiempo, trabajó para Ileana Ros-Lehtinen, congresista republicana de Florida que fue la primera mujer hispana elegida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Se licenció en Derecho en 1996.

Se convirtió en legislador en la Cámara de Representantes de Florida en unas elecciones especiales en 1999. Ocupó el cargo de 2000 a 2008. Fue líder de la mayoría republicana (2003-06) y portavoz (2006-08).

Cuando era un adolescente, conoció a su futura esposa, Jeanette Dousdebes. La pareja se casó en 1998. Tienen cuatro hijos. Escribió sus memorias An American Son (2012) y un libro sobre política, American Dreams: Restoring Economic Opportunity for Everyone (2015).