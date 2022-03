El portavoz de la central nuclear de Zaporiyia ha confirmado en la noche de este jueves que debido a los continuos bombardeos rusos sobre la zona de Energodar, la planta está sufriendo daños, hay llamas en diferentes zonas y habría peligro por ello de una evidente amenaza nuclear.

«El equipo de la Federación Rusa está disparando contra la planta de energía nuclear de Zaporiyia. Existe una amenaza real de peligro nuclear en la planta de energía más grande de Europa», recalcó.

Por su parte, el alcalde de Energodar, Dimitro Orlov, ha confirmado que continúan los ataques en Zaporiyia. «Las batallas continúan en el ascenso a la planta nuclear después de que una columna de vehículos enemigos se dirigiese a la central. Nuestros guardianes nacionales sostienen la defensa. Se sabe que hay víctimas, pero no de número exacto», ha confirmado el alcalde.

El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, señaló que el ejército ruso estaba disparando desde todos los lados «contra la central nuclear, la planta más grande de Europa. El fuego ya se ha desatado. Si explota, ¡será 10 veces más grande que Chrnobyl! Los rusos deben cesar inmediatamente el fuego y permitir a los bomberos establecer zonas de seguridad», recalcó.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022