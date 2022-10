Arde el puente que conecta Rusia con Crimea tras explotar un tanque de combustible

El puente de Kerch, una de las principales rutas de conexión entre Rusia y Crimea, ha sido escenario a primera hora de este sábado de una enorme explosión atribuida a un tanque de combustible que estaba siendo transportado por ferrocarril que ha destruido parte de la infraestructura, según las autoridades rusas de la península, sin que de momento se tenga constancia de víctimas.

El puente, también conocido simplemente como el puente de Crimea, es considerado como una importante ruta de suministro logístico para las fuerzas rusas en Crimea y en el sur de la Ucrania ocupada por Rusia. La estructura, de 19 kilómetros de longitud, comprende una vía de transporte ferroviario y una autovía. Inaugurado por el presidente ruso, Vladimir Putin, en 2018, se trata de una de las obras de infraestructura más importantes de la península desde su incorporación a Rusia en 2014.

Very clear view of the vehicle portion of the bridge that collapsed and the railway portion on fire. pic.twitter.com/fYsLJuHRcE

— Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022