El Gobierno cuela Mora de Rubielos (Teruel) como embalse valenciano en una respuesta al PP

El Gobierno de Pedro Sánchez ha incluido Mora de Rubielos, en la provincia de Teruel, en la Comunidad Autónoma de Aragón, como embalse de la Comunidad Valenciana de titularidad del Estado. Ha sido en una respuesta parlamentaria al PP en el Congreso de los Diputados.

No fue Mora de Rubielos el único de fuera de la Comunidad Valenciana que se incluyó en la relación del Gobierno. Hubo otros, como Alarcón (Cuenca), que también aparece en esa relación remitida por el Gobierno. Ha sido ahora cuando los ecos de la respuesta a la pregunta parlamentaria han llegado a la Comunidad Valenciana. Pero lo que evidencia que no hubo un control del Gobierno o una corrección y comprobación de un documento que iba a ir a parar a la Cámara legislativa.

Todo arrancó el 22 de abril de 2025. Ese día, los diputados del PP en la Comunidad Valenciana preguntaron por escrito al Gobierno de España: «¿En qué estado se encuentra la implementación de los planes de emergencia en las diferentes presas y embalses de la Comunidad Valenciana de titularidad del Estado?»

Una pregunta que realizada por representantes de la Comunidad Valenciana en el Congreso tiene todo el sentido. Máxime., en el momento en que se efectuó. Porque, primavera y otoño son las dos estaciones de máximos de lluvias y donde se pueden generar fenómenos atmosféricos complicados.

El Gobierno de España se tomó su tiempo para responder a la pregunta de los diputados del PP en la Comunidad Valenciana. En concreto, lo hizo el 5 de junio del año en curso, 2025. La contestación del Ejecutivo constaba de un cuadro en que se agrupaban, de un lado, la infraestructura. De otro, cuál era su situación. Y, finalmente, una tercera casilla con la información de la situación de cada plan de emergencias en cada infraestructura.

Los diputados del PP recibieron el documento. Pero, ya desde el principio, los vieron cosas que no terminaban de cuadrarles. Por ejemplo, aparecía Arquillo de San Blas, que está en Teruel. O el pantano de Alarcón, que está ubicado en Cuenca, en la Comunidad de Castilla La Mancha. Pero, el que sin duda más ha llamado la atención ha sido Mora de Rubielos. Ubicado igualmente en Teruel.

Se da la circunstancia de que en aquel documento, en una inmensa mayoría de los embalses que aparecían , el plan de emergencias se encontraba en proceso de de implantación, si bien ya aprobados, según aparecían en el citado documento. En Mora de Rubielos aparecía implantado.