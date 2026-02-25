Confirmado por la UE: se acabaron los chollos en tus compras online en Shein, Temu y Aliexpress

La Unión Europea va a cerrar la puerta a la entrada masiva de pequeños paquetes sin arancel, un sistema del que se han beneficiado durante años plataformas como Shein, Temu o Aliexpress. Hasta ahora, cualquier pedido por debajo de 150 euros llegaba a manos del consumidor sin pagar derechos de aduana, algo que multiplicó los envíos de bajo coste. Pero ahora ese marco queda atrás. Bruselas ha acordado aplicar una tasa de tres euros por cada categoría de artículo incluida en el paquete, una fórmula que sustituirá a la exención y que cambiará la forma en la que estas compañías operan en el mercado europeo. Ya podemos decir que ahora sí, la UE frena el chollo de las compras online.

No es una modificación menor. La Comisión Europea lleva meses advirtiendo de que el volumen actual de envíos, millones cada jornada, la mayoría con destino a consumidores que buscan ofertas rápidas, desborda por completo a las aduanas. Sólo en 2024 llegaron 4.600 millones de paquetes de pequeño valor, un flujo que dificulta los controles y que, según los Estados miembros, ha abierto la puerta a declaraciones falsas de precios o a pedidos divididos de forma artificial. Con la medida aprobada, las reglas cambian para todos los operadores extracomunitarios. La tasa la asumirán las propias plataformas, pero es evidente que este coste nuevo obligará a reorganizar la manera en la que gestionan sus envíos y, con ello, la dinámica que hasta ahora permitía mantener precios tan reducidos.

Confirmado por la UE: se acabaron los chollos en tus compras online

La principal novedad del sistema es la introducción de un arancel uniforme de tres euros por cada categoría de producto incluida en un envío. No se trata de un impuesto al consumidor, sino de una tasa que deberán asumir los vendedores y plataformas extracomunitarias registradas en la ventanilla única del IVA. El objetivo declarado es compensar el coste que supone el tratamiento aduanero de millones de pequeños paquetes que llegan a diario sin aportar ingresos al sistema y que saturan la operativa de control.

El cambio elimina la exención que beneficiaba a los envíos de pequeño valor y que en la práctica permitía que el comercio electrónico de artículos muy baratos operara sin apenas fricción fiscal. A partir de 2026, cada paquete con diferentes categorías de producto generará una tasa independiente por cada una de ellas. Esta estructura obligará a las plataformas a revisar su logística, su política de precios y la manera en que agrupan o fragmentan los pedidos.

Impacto en Shein, Temu y Aliexpress

La tasa no recae sobre los usuarios, pero sí sobre los operadores que comercializan los productos. Esto implica que el modelo que ha impulsado el crecimiento de Shein, Temu y Aliexpress, envíos muy baratos, gran volumen de pedidos individuales y ausencia de aranceles, quedará condicionado por el nuevo marco europeo. La UE no prevé una subida directa para el consumidor, pero sí reconoce que las plataformas pueden ajustar precios, reducir promociones o redefinir la estructura de sus envíos para absorber el coste adicional.

La reforma también obligará a reforzar la trazabilidad de los paquetes y la veracidad de las declaraciones de valor. La Comisión Europea ha detectado una generalización del infravalor declarado y del fraccionamiento artificial de pedidos, dos prácticas que desaparecerán con la eliminación de la exención. El nuevo sistema facilita la identificación de envíos y proporciona a las aduanas herramientas adicionales para controlar el flujo de mercancías de manera más eficaz.

Una respuesta al crecimiento sin precedentes del comercio electrónico

En Bruselas llevan tiempo constatando que el comercio electrónico de bajo coste ya no se parece en nada al que existía hace apenas unos años. El volumen es tan alto que muchos países admiten que sus aduanas no dan abasto. La Comisión Europea habla de cifras que hasta hace poco parecían imposibles: millones de paquetes entrando a diario sin arancel y, en la mayoría de casos, con un valor declarado que apenas alcanza unos pocos euros. Con este ritmo, revisar cada envío es sencillamente inviable y los controles de seguridad quedan muy limitados.

A esta situación se suma otro problema que los Estados miembros mencionan con frecuencia y es que mientras las empresas europeas operan bajo normas estrictas de calidad, fiscalidad y trazabilidad, buena parte de los artículos que llegan desde fuera no pasan por ese mismo filtro. Ese desajuste altera la competencia y deja al productor europeo en una posición difícil. La tasa aprobada por la UE quiere corregir precisamente ese desfase y poner cierto orden en un mercado que crecía sin control y que estaba empezando a distorsionar los precios y las reglas del juego.

Calendario de aplicación y reforma completa en 2028

La tasa de tres euros empezará a aplicarse el 1 de julio de 2026, pero forma parte de una reforma aduanera más amplia que aún está en desarrollo. La pieza central será la puesta en marcha del Centro de Datos Aduanero de la Unión Europea, previsto para 2028. Este sistema digital permitirá una supervisión más precisa de los envíos, mayor intercambio de información entre Estados miembros y un control más estricto de los operadores extracomunitarios. Hasta que esa infraestructura esté plenamente operativa, la tasa funcionará como medida transitoria. No se descarta que se prorrogue más allá de 2028 si la reforma integral no estuviera completamente implementada.