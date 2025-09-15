Rakuten lanza su marketplace en España: estrategia, fidelización y apuesta por la IA

Rakuten anuncia hoy el lanzamiento de su marketplace Rakuten España, un movimiento estratégico con el que la compañía inicia su expansión europea tras el éxito consolidado en Francia. Para conocer las claves de esta decisión y el papel que jugará el mercado español dentro de su hoja de ruta, hemos hablado con Cédric Dufour, CEO de Rakuten Francia y Rakuten TV.

Pregunta. — España ha sido elegida como primer paso de la expansión europea de Rakuten. ¿Qué factores han llevado a situar este mercado como prioridad estratégica frente a otros?

Respuesta. — España es uno de los mercados de comercio electrónico más dinámicos de Europa, con un crecimiento constante en los últimos años. Según la CNMC, las ventas online aumentaron un 13,1% en 2024 respecto al año anterior. Este impulso, combinado con un mercado amplio y diversificado de más de 30 millones de compradores online, convierte a España en un punto de partida muy atractivo.

Además, los consumidores españoles están adoptando cada vez más los canales digitales tanto para productos nuevos como de segunda mano, mostrando un gran interés por plataformas que ofrecen precios competitivos y opciones sostenibles, todas ellas tendencias que se alinean estrechamente con el modelo de marketplace de Rakuten.

A esto se suma que Rakuten ya goza de un fuerte reconocimiento de marca en el país gracias a Rakuten TV y a la visibilidad generada durante nuestra asociación global con el FC Barcelona entre 2017 y 2022. Esta base nos da una ventaja para conectar de forma significativa tanto con los consumidores como con los comerciantes españoles.

P. — El modelo de Rakuten se diferencia porque no compite con sus vendedores, a diferencia de otros marketplaces. ¿Cómo espera que este enfoque sea percibido en un mercado tan competitivo como el español?

R. — Creemos que este será un factor diferenciador clave. Nuestro papel no es convertirnos en minoristas, sino empoderar a los vendedores, ya sean grandes empresas o pequeños negocios familiares. Este enfoque colaborativo les ayuda a crecer sin el temor de que compitamos directamente con sus productos. En España, donde el comercio local y la confianza juegan un papel central, estamos convencidos de que este posicionamiento será especialmente bien recibido.

P. — La inteligencia artificial juega un papel central en su propuesta: traducción automática, buscador semántico, interfaces adaptadas. ¿Qué impacto real espera que tenga en la experiencia de los consumidores españoles,

R. — La IA es un acelerador clave en nuestra expansión internacional. Da soporte a todo, desde la traducción de contenidos de producto hasta el enriquecimiento de catálogos y la optimización de búsquedas. Para los consumidores españoles, esto se traduce en una experiencia de compra más fluida: pueden encontrar productos relevantes más rápido, navegar por interfaces que se sienten naturales y confiar en que la información que reciben está adaptada a los estándares locales.

Por supuesto, cada resultado generado por IA es validado por nuestros equipos. Combinamos la automatización con la supervisión humana para garantizar precisión, cumplimiento y tono adecuado. En última instancia, este modelo híbrido nos permite escalar rápidamente al tiempo que garantizamos fiabilidad y confianza.

P. — El programa de fidelización Club R ha tenido gran éxito en Francia. ¿Qué expectativas tienen para su acogida en España y cómo puede ayudar a reforzar el poder adquisitivo de los consumidores?

R. — Club R es uno de los programas de fidelización más generosos del mercado, que permite a los compradores franceses recuperar hasta un 35% de sus compras. Estamos convencidos de que será muy bien recibido en España.

En un momento en que los consumidores son especialmente sensibles al precio, el cashback es una herramienta poderosa para mejorar el poder adquisitivo y fomentar la lealtad. Una vez introducido en España, reforzará la propuesta de valor de nuestro marketplace y supondrá un incentivo muy fuerte para que los compradores regresen.

P. — A medio plazo, ¿qué hoja de ruta maneja Rakuten para España y qué papel jugará dentro de la expansión europea del grupo?

R. — Nuestro foco inmediato está en construir una base sólida en España con un surtido seleccionado, precios competitivos y una logística sólida a través de Rakuten Fulfillment Network. Una vez que el marketplace esté firmemente asentado, planeamos ampliar las categorías de productos y activar progresivamente servicios adicionales como el programa de fidelización. Estamos abiertos a explorar alianzas con minoristas locales para ampliar la oferta y generar sinergias.

España servirá como referencia para futuros lanzamientos en Europa. Al demostrar aquí la solidez del modelo, estaremos en condiciones de replicarlo gradualmente en otros países, siempre adaptándolo a las condiciones locales. En ese sentido, España es tanto un mercado de crecimiento propio como un trampolín en la estrategia europea más amplia de Rakuten.