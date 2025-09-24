Fermín López se sincera sobre su posible salida del Barcelona: «Creo que el club no quería venderme»

Fermín López ha confesado la oferta que tuvo del Chelsea este verano que pudo separarle del FC Barcelona. El centrocampista tuvo sobre la mesa la oportunidad de un gran proyecto deportivo y económico, pero decidió rechazarlo con tal de seguir en el conjunto azulgrana. Una decisión de lo que no se arrepiente después de romper su silencio públicamente.

Aprovechando que el futbolista está recuperándose de su lesión sufrida ante el Getafe el pasado domingo, Fermín ha negado que quisiera abandonar el Barça hace apenas unas semanas: «Ni me lo pensé. Nunca tuve la intención de irme y creo que el club no quiso venderme. Pero sí, recibí ofertas para marcharme este verano», confesó.

Aunque el conjunto londinense insistió varias veces en la recta final del mercado, el Barça no aceptó la oferta que llegó a las oficinas del club. La confianza de Hansi Flick en él fue total, ya que le considera una pieza fundamental que siempre suma cuando está en el campo. Un amor que continúa desde que llegó a La Masía con apenas 11 años: «Cuando me llamaron por primera vez, mi padre se negó porque decía que era aún muy pequeño. Dos años más tarde, volvieron a por mí diciéndome que la última vez que pasaba el último tren».

La dureza de empezar en La Masía

Sin embargo, sus primeros pasos en la escuela culé no fueron tan sencillos: «El primer día en la Masía fue el peor de mi vida. Me costó un poco porque tenía que estar un poco lejos de mi familia y amigos. Pero los compañeros me ayudaron, me dijeron que todos habían llorado antes. Hice grupito con Xavi Simons y otros más».

Uno de los principales pasos cuando una perla llega de fuera a Barcelona es aprender catalán, algo que no le fue complicado para el andaluz: «Lo aprendí porque en la escuela no me enteraba de nada. Me ayudaron un poco el primer año. No me evaluaron las asignaturas y me daban clases particulares, la mayoría en catalán», afirmó en su entrevista en RAC1.

«Lo aprendí muy rápido y me gustaba practicarlo. Había jugadores de mi equipo que hablaban catalán y escuchar e intentar hablar con ellos. Me ayudó mucho a aprender», añadió.

Fermín López relaja tensión de su relación con Gavi

Otro de los jugadores que acaBa de recibir malas noticias con las lesiones es Gavi. El mediocampista decidió operarse y estará de baja hasta principios de 2026. En los últimos meses se habló de una mala relación entre ambos futbolistas, pero Fermín negó que no se llevasen bien: «Estamos como siempre, nos conocemos desde los 13 años. No hay ningún problema. Es de mis mejores amigos del vestuario con Pedri, Balde, Eric, Dani… Salieron cosas, pero como con el caso de Ter Stegen» .

«Si eres futbolista, tienes que saber que estas cosas pasan. Hay que trabajarlo y estar preparado. Un día te dicen que eres el mejor y el otro, lo peor. Somos maduros e inteligentes», dijo. Por el momento, el mediocampista estará en torno a tres semanas de baja por sus problemas en el psoas, por lo que no estará en el duelo de Champions ante el PSG.