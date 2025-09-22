Fermín también se pierde el PSG: sufre una lesión muscular y estará tres semanas de baja

Fermín López también ha caído. El Barcelona ha comunicado que el jugador «presenta una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo». El tiempo de baja estimado será de unas tres semanas, por lo que se pierde el partido de Champions contra el PSG. Malas noticias para Hansi Flick, que pierde a un jugador importante en su esquema.

El futbolista hizo saltar todas las alarmas después de tirarse al suelo cuando el árbitro pitó el final del partido. Fermín se llevó las manos hacia la ingle y los médicos del Barça acudieron corriendo para hacerle las primeras exploraciones. Se lesionó en la última jugada del encuentro. Aunque pudo retirarse por su propio pie, su cara era muy preocupante. Finalmente, tras hacerle pruebas, se ha confirmado la lesión muscular y no podrá jugar contra el PSG.