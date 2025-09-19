Oficial: el Barça se resigna a jugar contra el PSG en Montjuic

El FC Barcelona ha comunicado que jugará su primer partido de Champions League como local, contra el Paris Saint Germain, en Montjuic. Se vuelve a retrasar, por tanto, el regreso del conjunto catalán al Camp Nou. La noticia fue adelantada este jueves por la UEFA, que en su página web aseguraba que el partido correspondiente a la jornada dos de la fase de Liga de la Champions se disputaría en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Ahora lo ha hecho oficial el propio Barcelona mediante un comunicado en su página web: «El FC Barcelona informa que el segundo partido correspondiente a la fase de Liga de la Champions League, del miércoles 1 de octubre, a las 21:00 horas, frente al París Saint-Germain, se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys».

«El Club sigue trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas. El FC Barcelona agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou», afirma el Barça.

Esto supone que el Barcelona no podrá volver al Camp Nou en competición europea, al menos, hasta febrero, cuando empiecen los playoffs de acceso a octavos de final. El club azulgrana no cuenta todavía el Permiso de Primera Ocupación que le debe dar el consistorio, por lo que desde la UEFA han confirmado ya a Montjuic como sede para dicho encuentro.