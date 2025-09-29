El PSG llenará Montjuic: más de 2.700 aficionados franceses viajarán a Barcelona para la Champions

El PSG espera que Montjuic sea una caldera francesa para enfrentarse ante el FC Barcelona. Aunque el conjunto de Luis Enrique jugará de visitante, la afición francesa quiere responder con un llenazo histórico en el partido de Champions de este miércoles. Un duelo con mucho morbo después de los últimos capítulos en los que han saltado chispas entre ambos clubes.

Aunque no es más que un partido de la liguilla, en Francia se ha ido cocinando un sentimiento de querer aplastar al conjunto de Hansi Flick. Es por ello que en los medios franceses se ha reportado que lleguen para el partido más de 2.700 aficionados, en los que un gran porcentaje corresponde con el grupo ultra parisino. La Comisión Antiviolencia decretó el pasado miércoles el partido de alto riesgo ante la inminente movilización que pondrá en riesgo la seguridad en las inmediaciones del estadio.

Un PSG lleno de bajas

El PSG jugará el partido con muchas bajas importantes frente al Barça. El pasado sábado se unieron las lesiones de Vitinha y Kvaratskhelia, uniéndose así a otras piezas clave para Luis Enrique como Marquinhos, Joao Neves, Désiré Doué y Ousmane Dembélé. En cambio, el Barça contará con las ausencias de Ter Stegen, Joan García, Balde, Gavi, Fermín y Raphinha.

En estas semanas, ambos equipos han estado relacionados a raíz de la gala del Balón de Oro. La victoria de Dembélé por encima de Lamine Yamal fue algo más que el francés levantase el trofeo en París. La última vez que se vieron las caras, el PSG goleó 1-4 en abril de 2024 en el partido correspondiente a los cuartos de final. La expectación del partido es máxima, y desde Francia quieren que la grada sea ese apoyo que tanto necesita el Paris Saint-Germain ante la plaga de lesiones que sufre el conjunto de Luis Enrique.