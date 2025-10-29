El Barça ya tiene parche para el partido de Miami: un amistoso en Perú en Navidad

El FC Barcelona está negociando jugar un amistoso en Perú justo antes de Navidades tras cancelarse el partido en Miami. Después de que se cayera el partido, con el que ya habían contado en las arcas del club, han buscado un parche. De hecho, fue el propio Laporta quien reconoció en la Asamblea que los ingresos del encuentro en Miami compensarían los que no habían tenido por los dos duelos jugados en el Johan Cruyff. Al anunciarse su cancelación, el Barça ha buscado soluciones que taparan ese agujero y el partido en Perú se presenta como la mejor opción.

Según las previsiones del club catalán, el partido en Miami les habría reportado al Barcelona unos 6 millones de euros, pese a que el Villarreal aseguraba que no iban a cobrar nada. La cancelación de este partido dejaba un agujero económico importante en las arcas del Barça. En cuanto conocieron la noticia se pusieron manos a la obra para intentar buscar un parche con el que compensar esas pérdidas.

Ya habían rechazado jugar un amistoso en Libia el pasado 10 de octubre por motivos de seguridad, por el que iban a recibir 5 millones de euros. Finalmente, fue el Atlético el equipo español invitado para el encuentro frente al Inter de Milán. No obstante, al haberlo rechazado, aquel choque no estaba dentro de lo presupuestado por el Barça para esta temporada. Pero el de Miami sí, y eso ha dejado un agujero económico importante.

La solución pasa por un amistoso en Perú. Según ha desvelado Mundo Deportivo, el Barça está negociando jugar un amistoso en el país sudamericano. Una propuesta que le daría al club entre 7 y 8 millones de euros. Después de saber que no van a ir a Miami, esta oferta les viene como anillo al dedo y Laporta y su Junta Directiva tienen la intención de aceptarla.

Se jugará en Navidad

La fecha exacta todavía no se ha concretado, pero la idea es jugar en Navidad, justo después del partido contra el Villarreal en La Cerámica que se iba a disputar en Miami el 20 de diciembre de este año. El presidente se vio el pasado lunes con los capitanes, Hansi Flick y Deco en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para levantarles el ánimo tras la derrota en el Clásico e informarles de la oferta que tienen para jugar en Perú, y que tienen intención de aceptarla por lo que supondría para el club a nivel económico.

Una vez comunicada la propuesta a los capitanes y al entrenador, el siguiente paso es hablar con la AFE, con la que están en contacto para conocer el calendario exacto de vacaciones de Navidad de los futbolistas, acorde con lo que pone en el convenio. El club quiere saber cuál es el último día que pueden trabajar los jugadores, ya que el partido el Villarreal-Barça es el último antes del parón navideño.