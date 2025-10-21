El Barcelona acata y respeta la cancelación del partido de Miami: «Lamentamos la oportunidad perdida»

El Barcelona se ha pronunciado públicamente en la noche de este martes tras el anuncio de la Liga de que el partido que se iba a disputar en Miami entre el Villarreal y el equipo azulgrana queda cancelado. La promotora Relevent lo ha determinado así por la incertidumbre que se había creado en España durante las últimas semanas. El club catalán respeta y acata esta decisión.

«El FC Barcelona respeta y acata la decisión de cancelar el partido que nos iba a enfrentar al Villarreal en Miami correspondiente a la jornada 17 del LaLiga, de igual modo que acató y respetó la decisión de jugar tomada en su día», explica el Barcelona en un comunicado oficial.

«El FC Barcelona lamenta la oportunidad perdida de expandir la imagen de la competición en un mercado estratégico y con capacidad de crecimiento y generación de recursos en beneficio de todos. El Club agradece el apoyo y el cariño incondicional que ha recibido de nuestros aficionados y aficionadas en Estados Unidos y lamenta profundamente que se vean privados de presenciar el partido oficial en el país», añade la entidad blaugrana.

Cancelado el Villarreal-Barcelona de Miami

LaLiga ha anunciado este martes que ha decidido cancelar el partido de la decimoséptima jornada de Primera División que tenía previsto que se jugase en diciembre en Miami (Estados Unidos) entre el Villarreal y el Barcelona «debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas».

En un comunicado, LaLiga informa de que, «tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LaLIGA en Miami, ésta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas».

LaLiga agrega que «lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante».

Asimismo considera que «la celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos».

A juicio de LaLiga, «el proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad de la competición, tal y como han ratificado las instituciones competentes que velan por su cumplimiento, las cuales se oponían por otras circunstancias».

«En un contexto de creciente competitividad global, donde ligas como la Premier League o competiciones como la UEFA Champions League continúan aumentando su alcance y capacidad de generar recursos, iniciativas como esta son esenciales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del fútbol español», abunda.