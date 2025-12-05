Fermín López vuelve a entrenar con normalidad y apunta a viajar a Sevilla con el Barcelona

Fermín López ha vuelto a entrenar con absoluta normalidad en la mañana de este viernes sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa de la jornada 15 de la Liga y apunta a viajar a Sevilla con el Barcelona para medirse este sábado al Real Betis. El mediocentro andaluz es una pieza fundamental para Hansi Flick y su regreso es una noticia muy positiva para el equipo.

Ter Stegen, Gavi, Araujo y Dani Olmo son bajas en el Barcelona para este fin de semana contra el Betis. Pero la gran noticia para Hansi Flick es que Fermín López y De Jong entrenaron este viernes con normalidad y ambos viajarán a Sevilla con el equipo.

En el caso de Frenkie De Jong, el mediocentro holandés ya está recuperado de su gripe que le dejó sin poder jugar contra el Atlético de Madrid. Estará en Sevilla y apunta a titular contra el Betis.

La otra noticia positiva para el Barcelona es el regreso de Fermín López. El centrocampista onubense se lesionó en el partido contra el Chelsea y solamente se ha perdido dos partidos. Regresará a la convocatoria este fin de semana para viajar a Sevilla, aunque apunta a ser suplente.

El gran protagonista de la sesión matinal fue Eric García tras anunciar el Barcelona su renovación hasta 2031. Sus compañeros le hicieron el tradicional pasillo de collejas para celebrar esta renovación por cinco temporadas más.

El Barcelona vuelve a salir fuera en Liga tras la buena dinámica que trae en casa. Después de la gran victoria contra el Atlético de Madrid, el conjunto culé visita al Betis en uno de los partidos más complicados que tiene su calendario. Pero con la confianza de defender el liderato con un juego que ha mejorado respecto a los últimos partidos.