Betis-Barcelona: prueba de fuego

El Barcelona tiene una prueba de fuego este sábado en la jornada 15 de la Liga a partir de las 18:30 de la tarde con su visita al Real Betis en La Cartuja. El equipo de Hansi Flick llega tras realizar uno de sus mejores partidos del curso contra el Atlético de Madrid y defendiendo el liderato que consolidó el pasado martes. Se mide a un cuadro verdiblanco fuerte en casa que viene con la moral por las nubes tras llevarse el derbi sevillano.

Cuando el Barcelona mira su calendario a principios de temporada, la salida al campo del Real Betis siempre está marcado en roja como una de las más complicadas del año. Este año los de Flick no tendrán que visitar el Villamarín y jugarán en La Cartuja, estadio donde el año pasado levantaron la Copa del Rey ante el Real Madrid.

La temporada pasada, en Liga, el Barcelona no logró superar al Betis en ninguno de los dos encuentros. 2-2 en Sevilla y 1-1 en Montjuic. Un rival siempre complicado. Pero Flick está contento porque vio como su equipo si dio un nivel superior a semanas anteriores contra el Atlético. Ganó su primer gran examen y ha recuperado confianza con el liderazgo de Raphinha y Pedri. Dos piezas claves.

Recupera para este partido el Barcelona a De Jong y a Fermín López. El primero será titular y el segundo revulsivo. Dani Olmo, Gavi, Ter Stegen y Araujo son las bajas de un conjunto azulgrana que jugará antes que el Real Madrid y cuya misión es sacarle más puntos a los blancos en su defensa del liderato.

Allí le espera el mejor Betis del curso, relanzado por su triunfo en el derbi ante el Sevilla (0-2) y con su pase a la siguiente ronda de la Copa. El apretado calendario con los tres torneos hace que Pellegrini muestre todos los recursos de una plantilla equilibrada en la que se reparten los minutos y se intenta que no se note en demasía algunas significativas ausencias por lesión.

Para visitar al Sevilla fueron bajas por mermas físicas Isco Alarcón, Giovani Lo Celso, Héctor Bellerín, Sofyan Amrabat y Pau López, mientras que por sanción no estuvo el extremo brasileño Antony. El portero ya volvió a la convocatoria para el partido de Copa, pero no jugó, por lo que parece que tampoco lo hará ante el Barça; y Antony fue titular ante el Torrent y salió tocado del tobillo izquierdo, aunque este viernes se ejercitó con el grupo con normalidad y está para el partido.

Vuelve a la convocatoria también Lo Celso tras estar ausentes en las últimas, lo que no es el caso de Amrabat, ya que el internacional marroquí salió lesionado la pasada semana del fuerte choque que sufrió con su compañero Isco en el partido de Europa League ante el Utrecht neerlandés y este viernes no estuvo con el grupo, por lo que su entrenador anunció que volverá a ser baja. El extremo marroquí Ez Abde y el delantero colombiano Cucho Hernández no estuvieron en la Copa por descanso y deben volver a ser titulares, por lo que las bajas para el sábado por lesión son Amrabat, Isco y Bellerín.

Posibles alineaciones

Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Deossa, Marc Roca; Antony, Fornals, Abde; y Cucho Hernández.

Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric, De Jong, Pedri; Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski.