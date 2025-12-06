El Betis-Barcelona se complica: los culés viajan con retraso por problemas con la niebla en Sevilla

El Barcelona llegará con el tiempo justo a Sevilla por complicaciones en el vuelo previsto para la mañana de este sábado, el cual se ha retrasado una hora por problemas con la niebla en el aeropuerto de la capital de Andalucía. Su partido de la jornada 15 de Liga contra el Betis arranca a las 18:30 horas, por lo que la plantilla azulgrana no dispone de mucho margen para desembarcar en La Cartuja.

«El plan de viaje del primer equipo se ha visto alterado por la niebla en el aeropuerto de Sevilla. El equipo despegará con una hora de retraso desde el aeropuerto del Prat de Barcelona», informó el club catalán. Por suerte para los de Hansi Flick, el desplazamiento en avión de la Ciudad Condal a la capital andaluza es de una hora y 40 minutos aproximadamente.

De esta forma, de partir desde Barcelona en torno a las 12:00 horas, el Barça llegaría con el tiempo justo para concentrarse, almorzar y desplazarse directamente al estadio para que los jugadores reciban las últimas instrucciones de su entrenador y realizar los ejercicios de calentamiento. En principio, el partido comenzará con normalidad a las 18:30.

Convocatoria del Barcelona para el Betis

La lista del Barcelona para medirse al Betis ya cuenta con Frenkie de Jong, recuperado de su proceso febril, y con Fermín López, que estaba lesionado. Flick también se lleva a cuatro canteranos para el partido en el que buscará defender el liderato con el Real Madrid a sólo un punto. Los culés llegan a Sevilla tras vencer por 3-1 al Atlético.