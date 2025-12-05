Alineación del Barcelona contra el Betis: De Jong vuelve al once

La alineación del Barcelona para medirse este sábado al Betis en la previa de la jornada 15 de la Liga en el estadio de La Cartuja tendrá la novedad del regreso de Frenkie De Jong al once después de perderse los dos anteriores partidos. Hansi Flick recupera un jugador clave para su mediocentro. Gerard Martín volverá a jugar de central y Eric en el centro del campo.

El Barcelona vuelve a salir de casa un mes después en Liga y se medirá al Betis en la jornada 15 de la Liga. Un partido importante y complicado para el equipo culé después de mostrar una gran versión de fútbol contra el Atlético de Madrid y afianzarse en el liderato.

La alineación del Barcelona comienza en la portería con Joan García. El portero catalán es indiscutible en esta posición y mientras no vuelva a caer lesionado seguirá jugando a las órdenes de Flick en todos los partidos.

La defensa del Barcelona presentará un once sin novedades respecto a los últimos partidos. Gerard Martín repetirá de nuevo como central zurdo junto a Pau Cubarsí. Los laterales estarán formados por Koundé y Balde.

La gran novedad en la alineación del Barcelona puede estar en el centro del campo con el regreso de Frenkie De Jong a la titularidad después de perderse los últimos dos encuentros. Junto a él repite en esta posición un Eric García recién renovado y Pedri. Esperará su oportunidad en el banquillo Fermín López.

En el ataque del Barcelona apunta a salir con Lamine Yamal en una banda, Raphinha en la otra y de nuevo Robert Lewandowski en la punta de ataque.

Posible alineación del Barcelona contra el Betis

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse este sábado al Betis en La Cartuja con motivo de la jornada 15 de la Liga: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, De Jong, Pedri; Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski.