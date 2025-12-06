Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra el Girona

Así es el fútbol. Se las prometían felices los jugadores del Betis cuando en apenas cinco minutos miraban el marcador y observaban la ventaja a las primeras de cambio. Reaccionaron los de Flick de inmediato y convirtieron en unidireccional el sentido del partido. Ferran golpeó por partida triple y Bardghji y Lamine Yamal culminaron la manita azulgrana. El Barcelona mostró su mejor versión del curso y consolidó su liderato en la clasificación de Liga.

El partido tuvo muchos goles, pero poca emoción porque el Barcelona arrasó y el Betis maquilló el resultado en el tramo final con dos goles más propios de la relajación azulgrana que del empujón verdiblanco. Amagaron los de Pellegrini con un desenlace incierto de partido, pero fue tarde. Antes, Hernández Maeso, a instancias del VAR, señaló un polémico penalti por mano de Bartra. Tan cierto es la mano como la polémica porque el balón golpeó en su brazo, pero venía de rebote.

El penalti pareció pasar desapercibido por la abultada goleada en ese momento (1-4), pero fue ganando relevancia a medida que el Betis fue recortando distancias. Matue Lahoz se despachó en Cope. «Queremos argumentar y explicar, pero se nos acaban todos los argumentos. El problema es que ni ellos mismos se creen esas manos. Y de hecho muchas veces a los propios árbitros les molesta la forma de susurrarles desde el VAR. No están a gusto con lo que les dicen. Como este año la gobernanza dijo que solamente se actuaría en casos claros y manifiestos… entonces ya no se atreven a llevar la contraria a nada…», explicó el ex colegiado.

