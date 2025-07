La influencer Keyla Andreina emite su propio asesinato en directo: «Me das dos tiros en la cabeza»

La influencer Keyla Andreina, conocida en redes sociales como ‘La gordita’, ha podido emitir su propio asesinato en directo, ya que mientras hacía un live con sus seguidores de Tiktok ha recibido dos disparos. Todo ocurrió en su domicilio de Guayaquil, en Ecuador, donde lo que parecía una reunión de amigos terminó en tragedia el pasado día 26 de julio de 2025. Las terribles imágenes muestran como, tras una broma, recibe dos disparos e incluso se puede ver la cara de su supuesto asesino cuando decide marcharse del lugar del crimen.

En su casa se encontraba con un amigo y el novio de ésta, que ha sido identificado como Manuel Andrés Álava Lázaro. En mitad del vídeo se puede escuchar a la joven decir una frase que deja helado a cualquiera que lo vea. «Pégame dos tiros en la cabeza para que no me duela… déjame bien muerta», le dice en tono divertido a su agresor, aunque en ningún momento hacía pensar que este hombre llevaba encima un arma. Todo era una broma debido a que se encontraba mal de salud a causa de una gripe que estaba sufriendo y le pedía que acabase con todo.

La víctima estaba completamente confiada con lo que pasaba y continuaba con la broma, pero aterrada pudo comprobar como Manuel sacaba una pistola, momento en el que ella gritaba: «¡Ay, no, Manuel!». Mientras, otra voz femenina, es de suponer que la de la novia del asesino, se apresura a intentar pararle y decirle «no, no». A pesar de todo, a los pocos segundos, se escuchan dos disparos. Momento en el que el vídeo se corta, pero se puede observar la cara del ejecutor mientras se marcha, dejando los casquillos de las balas y el teléfono móvil de la víctima.

Familiares de la fallecida han hablado con el diario ecuatoriano Extra, donde han confirmado que el presunto asesino era conocido por ellos. «Conocíamos solo de vista, nunca convivimos con él. Personas que lo conocen nos dijeron que tiene un tatuaje de una lágrima en la cara y un fusil en el cuello. Lamentablemente, muchos jóvenes hoy ven eso como algo admirable y normalizan ese tipo de comportamientos», aseguraban.

En declaraciones al citado medio, otro allegado asegura que ese mismo día le aconsejaron no salir. «La abuelita la aconsejaba que no saliera, porque tenía un mal presentimiento. Keyla le respondió: ‘Si me muero, me entierran con mi tía’, que falleció hace ocho meses. Hablaba de la muerte como si lo presintiera», comenta.

La familia Keyla Andreina se enteró de lo sucedido gracias a que un amigo alertó de lo que había podido ver en el directo en Tiktok, por eso su primo decidió acudir para revisar. «Pensó que seguía con sus amigos porque se oía música a alto volumen, pero como el amigo insistía, volvió a mirar. Se agachó otra vez y ahí notó que Keyla estaba sentada en una silla y con sangre. La dejaron encerrada», explica.

El vídeo, en el que se puede ver el momento exacto de los disparos y la cara del culpable, está disponible gracias a que se emitió en directo. Eso sí, la plataforma no lo llegó a colgarlo completo, por eso la familia ha tenido que recurrir a la ayuda de un técnico para recuperar la grabación del teléfono de la fallecida, que quedó en el lugar del crimen.

Manuel Andrés Álava Lázaro, que tendría causas pendientes antes de este crimen, está edesaparecido en estos momentos, al igual que su novia. Este caso es muy parecido al de Valeria Márquez, influencer mexicana que también recibió varios disparos mientras se encontraba en directo en Tiktok realizando una promoción.