Los expertos desmienten el mito: ésta es la mejor música para relajar y dormir a tu bebé plácidamente

Dormir al bebé y que además sea durante varias horas seguidas, es el reto al que se enfrentan muchos padres todas las noches. Hay bebés que se duermen al momento y que además logran dormir cinco o seis horas seguidas sin despertarse con hambre o llorando por cualquier otro motivo. Otros en cambio no duermen nunca y claro, se genera una situación que desespera y que nos lleva a tener que recurrir a soluciones como la música. Existe el dicho o el refrán, que la música amansa a las fieras, y en el caso del bebé le permite relajarse pero ¿cuál exactamente?. Toma nota, porque ésta es la mejor música para relajar y dormir a tu bebé plácidamente.

Seguro que pensarás que las melodías más suaves son las mejores, y lo cierto es que no vas muy desencaminado. Sin embargo, los expertos coinciden en que no toda la música que está considerada como suave relaja, ni mucho menos. De hecho, una mala elección puede provocar justo el efecto contrario y que despierte al bebé y de alguna manera, le active para que esté despierto y animado. Desde la psicología y la neurociencia se insiste en que el cerebro del bebé es especialmente sensible a los estímulos sonoros, ya que no sólo escucha, sino que procesa ritmos, repeticiones y cambios de intensidad. Por eso, la clave no está tanto en poner música porque sí, sino en elegir sonidos que realmente ayuden a su cuerpo a bajar revoluciones y a entrar poco a poco en un estado de calma.

Señalando a los expertos, la American Psychological Association explica que la música relajante tiene efectos claros sobre el sistema nervioso. Reduce el estrés, disminuye la ansiedad, favorece el descanso y ayuda a regular funciones como el ritmo cardíaco o la actividad cerebral. Estos beneficios, bien aplicados, también pueden aprovecharse en los primeros meses de vida, cuando el sueño todavía es muy irregular.

Ésta es la mejor música para relajar y dormir a tu bebé plácidamente

Los bebés no se relajan sólo porque algo suene de fondo. Lo hacen porque determinados sonidos activan zonas concretas del cerebro relacionadas con la calma y la seguridad. De este modo, algunos tonos, especialmente los graves y repetitivos, ayudan a liberar tensión y a generar una sensación parecida a la que el bebé experimentaba antes de nacer.

Además, la música tiene algo muy importante y es que crea un ambiente previsible. Cuando el bebé escucha siempre sonidos similares a la hora de dormir, su cerebro aprende a asociarlos con descanso. Esa repetición es clave. No necesita melodías complejas ni canciones diferentes cada noche. Necesita reconocer lo que escucha.

Pero hemos de elegir bien esa música ya que los especialistas advierten que escoger una música demasiado rápida, con muchos cambios de ritmo o con melodías muy marcadas puede estimular al bebé sin que los padres se den cuenta. Aunque a nosotros nos parezca suave, para su cerebro puede resultar demasiado intensa. Por eso, cuando se habla de música para dormir bebés, se habla de ritmos lentos, sonidos continuos, melodías simples y volumen bajo.

Pero lo cierto es que no existe una única opción. Son varias, contando primero de todo con la que siempre se señala: la música clásica. Las vemos al detalle a continuación:

Música clásica: Siempre se dice que la mejor música para dormir al bebé es la clásica. De hecho, existen estudios como uno publicado en Pediatric Research en el que se habla en concreto de la música de Mozart, dado que su ritmo constante ayuda a que el cuerpo se relaje y a que el bebé se vaya calmando poco a poco.

: Puede que la bossa nova no sea la primera opción en la que piensan los padres, pero según los expertos, este otro estilo musical cuenta con muchas de las características que se buscan cuando se desea dormir a un bebé, gracias a sus ritmos suaves y melodías relajantes. Además, es un estilo en el que la voz no sobresale, sino que se integra como un instrumento más. Eso hace que resulte agradable sin captar demasiado la atención del bebé. Sonidos relajantes de la naturaleza: La lluvia, el mar o el viento funcionan porque no sorprenden. Son sonidos suaves y constantes que no cambian de repente. Eso ayuda al bebé a relajarse y a sentirse tranquilo. Además, hacen de fondo y tapan otros ruidos de casa que podrían despertarlo justo cuando empezaba a dormirse.

La canción más relajante del mundo

Al margen de estilos musicales, existe una canción que suele aparecer en muchas listas de música para relajarse y no es casualidad. Se llama Weightless y es del grupo Marconi Union. No tiene letra ni una melodía clara que se te quede en la cabeza, más bien es un sonido continuo, muy suave, que no sobresalta. Precisamente por eso funciona. Ese tipo de música, sin cambios ni picos, ayuda a que el cuerpo se calme poco a poco y puede venir bien también para los bebés cuando les cuesta bajar el ritmo y dormirse.

Cómo usar la música para que realmente funcione

Tan importante como la música en sí es la forma de utilizarla. Los expertos recomiendan integrarla siempre dentro de una rutina. El baño, el pijama, la luz tenue y la música suave deberían formar parte del mismo ritual cada noche.

El volumen debe ser bajo y constante. No es necesario que suene fuerte, ni mucho menos. La música debe acompañar, no protagonizar. Y si se apaga, hacerlo de forma progresiva o dejarla sonando durante la noche para evitar sobresaltos.

Cuando se utiliza bien, la música no es sólo un recurso puntual. Se convierte en una señal de descanso, en un elemento que ayuda al bebé a sentirse seguro y, de paso, permite que toda la casa duerma un poco mejor.