Aviso urgente del TGSS: alerta en España por un fraude en el que todos los jubilados pican

La Seguridad Social ha avisado con un comunicado a través de las redes sociales de la última estafa que va dirigida a los jubilados españoles y bajo el pretexto de la próxima subida de las pensiones que se ejecutará en la nómina de este mes de enero. La Tesorería General de la Seguridad Social ha denunciado el envío de esta carta por parte de los estafadores que quieran acceder a la cuenta bancaria de los pensionistas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el aviso sobre el fraude a los jubilados.

Las estafas están a la orden del día y los hackers malos suelen fijar su objetivo en el sector más longevo de la sociedad: los jubilados españoles que pueden tener problemas para manejarse con la tecnología o distintas aplicaciones. Uno de los métodos más utilizados es el phishing, con el que los delincuentes intentan acceder a las cuentas bancarias de las víctimas para vaciarlas en cuestión de segundos. Para ello suplantan la identidad de institución, organismo, banco o empresa para hacer llegar un mensaje que sea la puerta abierta al delito.

Lo normal es que llegue vía mensaje de texto o correo electrónico al que se le añade un enlace fraudulento a través del cual se podrá acceder a los datos personales. Otro método consiste en mandar una carta en la que se solicitan los datos bancarios, algo que ahora ha denunciado la Seguridad Social a través de las redes sociales, desde donde han querido mandar un aviso con el último fraude para los 6,6 millones de jubilados que hay en España.

El aviso de fraude para los jubilados

«Cuidado. Fraude. Vuelve a circular esta carta entre los pensionistas. No piques. La Seguridad Social nunca va a pedirte estos datos», dice la publicación de la Tesorería General de la Seguridad Social y además añade la carta que se está enviando a algunos jubilados haciendo referencia a la próxima subida de las pensiones. En esta misiva se les solicita a estos ciudadanos los números de la cuenta bancaria para poder acceder a sus datos personales por la vía rápida.

«Cambio datos bancarios de la Seguridad Social», reza el titular de la carta en la que se dirigen a un ciudadano cuyo nombre está borrado. «Desde la seguridad social nos ponemos en contacto con usted porque es necesario que nos envíe la siguiente documentación debido a la ley que entró en vigor el pasado mes y debido al ataque informático en los sistemas de Hacienda y Seguridad Social; muchos de los datos de los ciudadanos se han perdido», dice en su primer párrafo esta carta.

En la misiva los delincuentes dejan claro que «va a haber un incremento de las prestaciones, jubilaciones», por lo que se solicita la siguiente información:

Fotos de ambas caras del DNI o NIE.

Foto del extracto bancario donde usted aparezca como titular u autorizado en una entidad bancaria.

Última cantidad que cobró el mes pasado, una estimación.

Los estafadores también informan que el «incremento será de 75 euros a 150 euros dependiendo del caso» y también añaden un correo fraudulento al que debe ir la documentación. También se reclama una firma final, que junto con las fotos del DNI y la entidad bancaria podrán llevar a cabo su estafa. Por ello, desde la Seguridad Social han querido reiterar que nunca se ponen en contacto con los jubilados a través de estos canales.