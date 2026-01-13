En estos días de enero, muchos jubilados van a recibir una carta oficial en su domicilio. Llega con el membrete del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y está firmada por la ministra Elma Saiz. No es una notificación sancionadora ni un aviso de problema, pero sí una comunicación relevante que conviene leer con calma.

El texto comienza con una frase que ya resulta familiar para muchos pensionistas: «Me complace ponerme en contacto con usted para comunicarle la revalorización de su pensión». Es una carta que se envía todos los años una vez se conoce el dato definitivo del IPC, aunque no siempre genera las mismas dudas. Esta vez, muchos jubilados se preguntan qué significa exactamente y si tienen que hacer algo al respecto. La respuesta es sencilla: no hay que hacer ningún trámite dado que la carta tiene un carácter informativo y sirve para confirmar que las pensiones se actualizan conforme a lo aprobado por el Gobierno para este año.

Aviso urgente a los jubilados: el INSS está mandando ésta carta y es importante

Desde la Seguridad Social explican que este tipo de comunicaciones se mandan para dejar constancia oficial de la subida y para garantizar que las prestaciones mantienen su poder adquisitivo. No es una carta personalizada en cifras, sino un aviso general dirigido a millones de personas.

De hecho, uno de los detalles que más llama la atención es que el documento no incluye la cuantía concreta que cobrará cada pensionista. No aparece ningún importe mensual ni anual. La carta se limita a explicar que se ha aplicado una revalorización general y que determinados colectivos reciben incrementos superiores.

Con esta carta, la Seguridad Social opta por informar del marco general y deja que el pensionista compruebe la cifra exacta cuando reciba el ingreso o consulte su información personal por los canales habituales.

Según los datos oficiales, esta revalorización beneficiará a más de 9,4 millones de personas en toda España. En términos medios, la subida supondrá unos 500 euros más al año. En el caso de quienes perciben la pensión media de jubilación, el incremento anual se sitúa en torno a los 570 euros, repartidos en las 14 pagas.

Todo esto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y recogido en el Real Decreto-ley 16/2025. En líneas generales, las pensiones contributivas y las de Clases Pasivas aumentan un 2,7%. Ese es el porcentaje base que se aplica a la mayoría de perceptores.

Las pensiones que van a recibir más este 2026

Sin embargo, no todas las pensiones suben lo mismo. Y esto también se menciona en la carta que está llegando a los domicilios. Hay colectivos que reciben una subida mayor por su situación económica.

Es el caso de las pensiones mínimas con cónyuge a cargo y de las pensiones de viudedad con cargas familiares, que experimentan un incremento del 11,4%. Otros grupos, como las pensiones no contributivas o determinadas prestaciones consideradas más vulnerables, verán aumentos que se mueven entre el 7% y ese porcentaje máximo.

Desde el Ministerio de Seguridad Social se insiste en que estas subidas reforzadas buscan proteger a quienes dependen casi por completo de la pensión para afrontar los gastos del día a día. No se trata solo de una actualización ligada al IPC, sino de un refuerzo adicional para los ingresos más bajos.

Cuándo se cobra la pensión de enero

Una de las dudas más habituales estos días tiene que ver con el cobro. Aunque la subida ya está en vigor, muchos jubilados no verán reflejado el incremento hasta finales de enero. Esto se debe a que las pensiones se abonan a mes vencido.

En la práctica, la mayoría de entidades bancarias adelantan el pago. Lo habitual es que el ingreso llegue entre los días 22 y 26 del mes, dependiendo del banco. Ese primer cobro ya incluirá la pensión actualizada, sin retrasos ni ajustes posteriores.

Qué se debe hacer con la carta

La Seguridad Social también quiere dejar claro otro aspecto importante: no hay que responder a la carta ni realizar ningún tipo de gestión. La revalorización se aplica de manera automática. No es necesario presentar solicitudes, ni pedir cita, ni aportar documentación adicional, dado que la función es informativa y preventiva, para evitar rumores o mensajes confusos sobre supuestas revisiones, recortes o trámites obligatorios.

En caso de duda concreta sobre la cuantía exacta, lo recomendable es consultar el extracto bancario cuando se reciba el pago o acceder a la información personal a través de los canales oficiales de la Seguridad Social. Pero, en principio, no hay nada que reclamar ni que confirmar.

Al final, la carta no trae sorpresas ni obliga a hacer gestiones, pero sí sirve para poner negro sobre blanco una subida que muchos pensionistas esperan cada enero. Deja claro que el aumento ya está en marcha, que se aplica sin trámites y que llegará directamente al cobro mensual. No es un aviso para alarmarse, pero tampoco conviene dejarlo sin leer. Entender qué se cobra y por qué siempre ayuda a evitar confusiones en los primeros pagos del año.