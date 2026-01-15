La empresa de la baliza V16 sobre el líder del PSOE de Pontevedra: «Él está detrás del proyecto»

Netun Solutions SL, la empresa inventora de la baliza V16 que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido como obligatoria para los vehículos en circulación, admite en su página web que el líder del PSOE de Pontevedra, David Regades, jugó un papel fundamental en el impulso de la compañía, tal y como reveló OKDIARIO este miércoles. «Él está detrás (del proyecto)», reconoce.

«No vamos a hablar en este artículo de aspectos tecnológicos del dispositivo, ni de regulación, ni siquiera de seguridad vial. En este artículo hemos optado por hablar de personas, porque sin ellas, sin su dedicación y apoyo, no habríamos llegado a donde estamos hoy y nunca hubiéramos inaugurado oficina alguna», afirmaron desde la compañía cofundada por los empresarios ex guardias civiles Jorge Torre y Jorge Costas.

«Por eso -continuaron- queremos dar las gracias a todas las instituciones que han confiado en nosotros y a las personas que están detrás; personas como David Regades, Delegado de Zona Franca, y otras muchas que no figuran aquí, pero que sí están presentes en nuestras mentes y en nuestro agradecimiento», puede leerse en un artículo publicado en la web de Netun Solutions SL con fecha del 23 de abril de 2019 y titulado Inauguración de la nueva sede de Help Flash.

Este último es el nombre que usa Netun Solutions SL para referirse a su baliza, que fue la primera homologada con geolocalización por la DGT que dirige Pere Navarro. Este organismo está adscrito al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, mientras que el Consorcio de la Zona Francia de Vigo, impulsor de la empresa inventora de la baliza V16, depende del Ministerio de Hacienda que capitanea la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

Estos dos ministros, la titular de Hacienda y el de Interior, estuvieron en el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez que aprobó el 20 de diciembre de 2022 el Real Decreto 1030/2022, el cual reguló la obligación de sustituir los triángulos de emergencia por la baliza V16 conectada y homologada.

La sociedad Netun Solutions SL –constituida en 2016– contó con el apoyo del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, primero a través de dos aceleradoras de empresas, ViaGalicia (4ª edición-2016) y BFA (Business Factory Auto-2ª edición-2017), y en el año 2018 para su puesta de largo en una nave de 1.150 metros cuadrados en Nigrán (Pontevedra).

#PortodoMolle @help_flash

David @regades: «El éxito de Netun Solutions no solo se fundamenta en haber tenido una gran idea, sino en saber rodearse de un buen equipo de profesionales que complementasen su genio creativo» pic.twitter.com/AnryxAZhXB — Zona Franca Vigo (@zonafrancavigo) April 4, 2019

Los representantes de esta sociedad gallega, que trabajó primero con balizas ensambladas en China y luego en Zaragoza desde 2020, firmaron con el propio Regades en octubre de 2018 el contrato de alquiler de la nave 6A en el Parque Empresarial Porto do Molle de Nigrán. Con anterioridad, Netun Solutions SL ocupaba una pequeña oficina.

De esta manera, fue Regades quien pilotó aquel desembarco clave de Netun Solutions SL en dicha nave industrial propiedad del Consorcio, con una superficie de 1.150 metros cuadrados. El propio Regades asistió como autoridad a la presentación de aquella sede y tomó la palabra durante el acto, teniendo un rol destacado. Esta inauguración se celebró en abril de 2019 y permitió a la empresa de la baliza V16 experimentar un gran crecimiento.

Como ha informado este periódico, Netuns Solutions SL, que comercializa la baliza desde 2016, cerró aquel ejercicio de 2018 con una facturación total de casi 963.000 euros. Sin embargo, al año siguiente, ya instalada en la nave de Nigrán, terminó 2019 con una cifra de negocio de 4 millones de euros. Un incremento, por tanto, del 315%. En 2024, la facturación alcanzó los 10,6 millones, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Además, ha recibido ayudas del Gobierno de Sánchez (subvenciones y avales ICO) por valor de 2,2 millones de euros.

Regades con la baliza junto a una representación de Netun Solutions SL en 2018.

«El éxito de Netun Solutions no sólo se fundamenta en haber tenido una gran idea, sino en saber rodearse de un buen equipo de profesionales que complementasen su genio creativo», manifestó Regades como autoridad presente en aquel acto.

«Enhorabuena por este evento con el que dais una muestra de vuestra consolidación», recogió entonces en redes sociales la cuenta oficial de la aceleradora ViaGalicia.

Exterior de la nave que Regades alquiló a Netun Solutions SL. (Foto: Netun Solutions SL)

Regades, que ha sido delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo en dos etapas: primero desde julio de 2018 hasta junio de 2023, y luego desde abril de 2024 hasta el momento actual, es secretario general del PSOE de Pontevedra desde 2017 y está considerado como el delfín del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ostenta la presidencia del Pleno de dicho Consorcio.

No obstante, su perfil –el de un fontanero del partido– es mucho más discreto que el de Caballero, regidor que se ha subido el sueldo en 6.000 euros (un 8%) para 2026. Regades también ha sido diputado por Pontevedra en el Congreso entre agosto de 2023 y abril de 2024.