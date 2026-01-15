Llega a Madrid el primer restaurante sin empleados: los robots cocinan y sirven las mesas

Todos sabemos que la pizza es uno de esos alimentos a los que nadie se puede resistir y una apuesta segura cuando se trata de elegir donde se come o se cena. Da igual el país o la edad del comensal. Cada uno tiene pizza favorita, pero el consenso sobre su popularidad es casi absoluto. Sin embargo, lo que todavía no se había visto en España es un restaurante sin empleados y que dependa por completo de robots para hacer las pizzas así como para servirlas.

El concepto de restaurante, y en concreto de pizzeria que tenemos, está a punto de cambiar. La cadena Pazzi, que es conocida por sus locales totalmente automatizados en otros países, ha confirmado que abrirá su primer establecimiento en Madrid. Será el primero en España con un sistema donde los robots amasan, añaden ingredientes, hornean, empaquetan y entregan los pedidos directamente al cliente. Una propuesta que busca agilizar tiempos y mantener un estándar constante en cada elaboración. El nuevo local abrirá a lo largo de 2026 y ya tiene dirección confirmada. Este primer restaurante sin empleados estará en la calle Gaztambide 14, a pocos metros del intercambiador de Moncloa.

Pazzi lo presenta como un modelo de pizzería que combina tradición culinaria y tecnología de forma radical. Su lema es Calidad sin atajos, con una masa elaborada con harina local y una salsa de tomate italiana con perfil intenso y equilibrado, pensada para reproducir el sabor de una trattoria pero en formato rápido y para llevar.

Llega a Madrid el primer restaurante sin empleados

El anuncio de Pazzi ha generado interés porque supone la llegada a España de un modelo que ya han probado en otras ciudades europeas. El funcionamiento es sencillo ya que el cliente realiza su pedido y un sistema automatizado pone en marcha todo el proceso. No hay cocineros ni personal de sala. Lo único que podemos encontrar son robots trabajando de manera continua, sin pausas y siempre bajo el mismo estándar. La idea es garantizar tiempos muy reducidos y una calidad estable sin depender de plantillas amplias.

Según la cadena, el local de Madrid seguirá los mismos parámetros que el resto de franquicias. Los robots serán capaces de entregar pizzas en menos de cinco minutos y están diseñados para trabajar las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esto permite que el establecimiento pueda mantener un servicio ininterrumpido, algo que en un negocio tradicional sería difícil de sostener.

El respaldo del tres veces campeón del mundo de pizza

Detrás del proyecto hay un nombre conocido en el sector. Thierry Graffagnino, tres veces campeón del mundo de pizza en 2011, 2012 y 2013, participa activamente en el desarrollo de Pazzi. El maestro pizzero aporta su experiencia, diseña recetas y supervisa la calidad de cada elaboración. Su trabajo consiste en asegurar que las pizzas mantengan un nivel alto pese al uso de robots, de modo que la automatización no implique sacrificar sabor o técnica.

Graffagnino cuenta con una amplia trayectoria y su presencia sirve como garantía para quienes puedan dudar de un sistema que prescinde por completo de personal humano en cocina. La cadena insiste en que la robótica no se utiliza para abaratar a costa del producto, sino para crear un proceso estable donde la intervención manual no sea necesaria.

Robótica aplicada a una receta tradicional

Pazzi explica en su página web que su modelo fusiona dos mundos: la robótica avanzada y la elaboración artesanal de pizza. El objetivo es ofrecer un producto rápido, eficiente y asequible sin tener que renunciar a una base de calidad. Los robots forman parte central del negocio, encargándose de cada paso del proceso. Amasan, estiran la masa, reparten los ingredientes y hornean la pizza. Después, empaquetan el pedido y lo entregan directamente.

Los aparatos utilizados proceden de Pibra, una empresa brasileña especializada en ingeniería industrial y en soluciones mecánicas para líneas de montaje. Adaptar esta tecnología al sector de la restauración ha permitido a Pazzi reducir tiempos y operativas, creando un tipo de restaurante que no necesita turnos, descansos ni reorganización de equipos.

Un modelo de negocio que podría extenderse

La apertura en Madrid es sólo el primer paso de la cadena en España. Si la acogida es positiva, la empresa estudiará el abrir en otras ciudades de nuestro país. Aseguran que el interés por automatizar procesos en hostelería está creciendo, sobre todo en lo que respecta a negocios de comida rápida donde la repetición de tareas y la demanda continua facilitan el uso de robots.

Para los clientes, lo que ofrecerá este local es una experiencia distinta. No habrá camareros ni cocineros. Todo el proceso será automático y accesible en cualquier momento del día. Y aunque el concepto pueda sonar futurista, la empresa insiste en que la clave es la calidad del producto y la rapidez que ofrece el servicio.