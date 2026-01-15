Si ves estos cortes en tu jardín, preocúpate seriamente: puedes tener a las abejas más cerca de lo que crees

Encontrar hojas con cortes limpios y perfectamente redondeados en tu jardín puede resultar sorprendente. No obstante, no se trata del daño típico de una plaga común. Esos recortes tan precisos son una señal de que las abejas están trabajando cerca de tus plantas.

Reconocer su presencia a tiempo es importante, ya que te permite entender su comportamiento y evitar errores de diagnóstico o tratamientos innecesarios que podrían afectar a tu jardín.

Si detectas estos cortes circulares en las hojas del jardín, podrías tener abejas muy cerca

Los recortes en forma de círculos o medias lunas casi perfectas suelen ser obra de la abeja cortadora de hojas, también conocida como abeja aserradora. Este tipo de daño es tan característico que numerosos expertos en jardinería lo consideran una «firma» inequívoca.

Cuando las hojas parecen cortadas con una exactitud geométrica, rara vez se trata de orugas o babosas, sino de este tipo de abeja solitaria.

La especie más frecuente en España es Megachile centuncularis. Se trata de un insecto de entre 11 y 15 milímetros, de cuerpo robusto y coloración más oscura que la abeja melífera.

Su actividad es especialmente visible durante la primavera, coincidiendo con el crecimiento del follaje tierno en muchas plantas ornamentales.

Abeja cortadora de hojas: qué es y por qué recorta las plantas

Uno de los aspectos que más desconcierta es que la abeja cortadora no se alimenta de las hojas que daña. Su dieta se basa casi exclusivamente en néctar y polen. ¿Cuál es el motivo de estos cortes? La respuesta está en su sistema de reproducción.

Según EZSA, esta abeja utiliza los fragmentos de hojas para construir y revestir sus nidos. Cada pieza vegetal sirve para crear compartimentos donde deposita los huevos y protege a las larvas.

Los nidos suelen encontrarse en tallos huecos, madera muerta, grietas o pequeñas cavidades en el suelo, lo que explica que los recortes indiquen que el insecto se mueve a escasa distancia del jardín.

Cómo identificar los daños de la abeja aserradora y no confundirlos con otras plagas

La clave para una correcta identificación está en el borde del daño. Las abejas cortadoras dejan líneas limpias y curvas regulares, mientras que otros insectos provocan mordeduras irregulares y deshilachadas. Además, el ataque suele ser selectivo y no afecta a toda la planta de forma masiva.

Rosales, aligustre, glicinia o lilo figuran entre las especies vegetales más utilizadas por esta abeja. El daño suele concentrarse en hojas concretas y no avanza de manera descontrolada, lo que ayuda a diferenciarlo de plagas más agresivas.

¿Es peligrosa la abeja cortadora de hojas para las plantas del jardín?

En la mayoría de los casos, el impacto es básicamente estético. Las plantas rara vez ven comprometida su salud general y suelen rebrotar sin problemas. Por este motivo, muchos especialistas recomiendan no intervenir, ya que se trata de un insecto polinizador beneficioso para el entorno.

Únicamente en situaciones de daño muy intenso se plantean medidas de control, siempre con cautela. La correcta identificación resulta fundamental, ya que confundir estos cortes con los de caracoles u orugas puede llevar a aplicar productos inadecuados.