Encuentran en el río un árbol que tenía 78 cebos enganchados valorados en 600€

Salir a pescar es una actividad donde la paciencia y el optimismo se mezclan de forma constante. Hay días en los que hay suerte y otros en los que apenas se ve movimiento bajo el agua. Lo habitual es que la recompensa llegue en forma de un dorado u otro pez común, pero en esta ocasión no fue así. El resultado no tuvo escamas ni aletas, sino señuelos enganchados bajo el agua.

Los pescadores saben bien lo que supone perder un cebo entre ramas o raíces. Es una situación frecuente: se intenta liberarlo y, si no se puede, se corta el hilo y se sigue adelante. En este caso el enganche no cedió, decidieron subirlo y descubrieron que no era una rama suelta, sino un árbol entero cargado de señuelos acumulados con el paso del tiempo. Lo bueno es que su valor terminó justificando el esfuerzo de sacarlo.

Pescadores hallan un árbol que tenía 78 señuelos enganchados valorados en casi 600 €

El hallazgo se produjo durante una jornada de pesca recreativa en aguas de la provincia de Corrientes, en Argentina. Según se aprecia en el vídeo publicado en Facebook por Nico Reynoso, que acumula más de 18.000 «me gusta», el enganche resultó ser mucho más que una simple rama atrapada en el fondo del río.

Al sacar el tronco del agua, comenzaron a verse los primeros señuelos, luego aparecieron más. Algunos estaban cubiertos de barro, otros conservaban todavía colores vivos. Había modelos de distintos tamaños, formas y acabados, todos enganchados.

El recuento final dejó una cifra que sorprendió incluso a los propios protagonistas: 78 señuelos atrapados en un solo árbol. Muchos de ellos eran modelos clásicos, de los que se siguen utilizando en la pesca deportiva, lo que indica que el tronco llevaba mucho tiempo actuando como una trampa silenciosa en el fondo del río.

Este tipo de estructuras suele atraer a los peces, pero también concentra pérdidas constantes de material. Muchos pescadores prefieren no arriesgar más hilo ni tiempo, y optan por abandonar el señuelo cuando queda bien enganchado. Con el paso de los años, ese gesto se repite una y otra vez, hasta que el fondo acaba guardando una colección enorme de señuelos que casi nunca se rescatan.

Cuánto cuestan los señuelos encontrados en el árbol

Según explicaron los pescadores, cada señuelo tiene un precio que oscila entre los 15.000 y los 20.000 pesos argentinos, unos 9 a 12 euros al cambio aproximado. Al sumar los 78 recuperados, el total supera el millón de pesos, lo que equivale a alrededor de 580 euros.

Los señuelos recuperados son en su mayoría señuelos rígidos de plástico, especialmente cebos de pala larga, diseñados para trabajar a mayor profundidad, y de pala corta, más habituales cerca de la superficie. También se distinguen algunos señuelos alargados de movimiento brusco y algún modelo sin pala, aunque en menor cantidad.

Este tipo de señuelos suele tener un precio elevado por la calidad de sus materiales y su fabricación. En España, los modelos más sencillos pueden costar entre 5 y 10 euros, mientras que las gamas medias se mueven entre los 15 y los 30 euros, con piezas de marcas reconocidas o artesanales que superan con facilidad esa cifra.