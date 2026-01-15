Un segundo derrumbe sorprendió a los bomberos durante el rescate en Manacor y deja un herido

Tal y como ya se avanzó en una primera información, la tragedia ocurrida de madrugada este jueves en el municipio de Manacor (Mallorca) no sólo se cobró la vida de un joven de 18 años, sino que también estuvo a punto de provocar un desenlace aún más dramático durante las labores de rescate, cuando un inesperado segundo derrumbe sorprendió a los bomberos que trabajaban en el interior de la vivienda, poniendo en serio riesgo la vida de los efectivos de emergencias.

Los hechos se produjeron alrededor de las 5.15 horas de la madrugada en una casa situada en la calle Sant Francesc, donde el colapso del tejado de la planta superior provocó que el techo de una habitación se viniera abajo mientras dormían dos hermanos, de 18 y 13 años.

A consecuencia del derrumbe, el mayor de ellos falleció en el acto, mientras que el menor resultó gravemente herido, siendo rescatado de entre los escombros y trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Son Espases, donde permanece ingresado.

Tras recibirse el aviso, hasta el lugar se desplazaron con suma rapidez Bomberos de Mallorca, efectivos sanitarios y agentes de la Policía Nacional.

Los bomberos accedieron al interior de la vivienda para llevar a cabo el rescate de los atrapados, en una intervención especialmente compleja debido al mal estado estructural del inmueble, que presentaba signos evidentes de deterioro.

Fue precisamente durante estas labores cuando se produjo un segundo derrumbe, una vez que los efectivos ya se encontraban trabajando dentro de la casa. Parte de la estructura volvió a colapsar y una segunda viga cayó repentinamente, obligando a los bomberos a abandonar el interior de manera inmediata y apresurada ante el riesgo inminente de un colapso mayor.

Como consecuencia de este nuevo desplome, un cabo de bomberos resultó alcanzado en la zona costal, sufriendo un golpe en las costillas. Afortunadamente, y pese a la violencia del impacto, las primeras exploraciones confirmaron que no sufrió lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado hospitalario.

El resto de los efectivos consiguió salir del inmueble sin daños personales, en unos momentos de máxima tensión y peligro, conscientes de que la estructura podía venirse abajo por completo en cualquier instante. “Hemos vuelto a nacer. Nuestro ángel de la guarda nos ha vuelto a salvar”, manifestó uno de los bomberos intervinientes, reflejando el alivio tras haber esquivado una tragedia que pudo haber tenido consecuencias fatales también para los equipos de rescate.

Afortunadamente, todos los bomberos lograron salir con vida, y las labores se centraron a partir de ese momento en asegurar la zona y evitar nuevos derrumbes, estableciendo un perímetro de seguridad en torno a la vivienda afectada.

Mientras tanto, la Policía Judicial de la Policía Nacional continúa investigando las causas exactas del colapso del inmueble, con el objetivo de determinar si existían deficiencias estructurales previas. El juzgado de guardia procedió al levantamiento del cadáver del joven fallecido, y no se descartan nuevas actuaciones judiciales en función del resultado de la investigación.

La tragedia ha causado una profunda conmoción en el municipio de Manacor, donde vecinos y autoridades locales han expresado su consternación por lo ocurrido, así como su reconocimiento a la labor de los servicios de emergencia, cuya rápida intervención evitó que el balance final fuera aún más trágico.