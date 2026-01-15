Tu nómina va a cambiar en 2026 y es oficial: el BOE confirma el cambio que no te va a gustar

En 2026 también llegan cambios que afectan a la nómina de los trabajadores, que en los próximos días verán unos euros de menos cuando reciban el ingreso por parte de la empresa. Esto se debe al aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, una cotización extra que se aplica desde 2023 y que aumenta desde el 1 de enero. Todo con el objetivo de llenar lo máximo posible la maltrecha hucha de las pensiones. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que pasará con tu nómina en 2026.

En los próximos días, millones de españoles recibirán su nómina correspondiente al mes de enero y en el montante final aparecerá una cantidad menor a la recibida el pasado mes de diciembre. Esto tiene una fácil explicación: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional aumenta hasta el 0,9% y este importe irá destinado al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Así que el salario de los españoles bajará entre 1,8 y 3,7 euros al mes en función del nivel de cotización.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional es una cotización extra que el Gobierno puso en liza en 2023 que tiene como objetivo llenar la hucha de las pensiones ante la inminente llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom. La próxima jubilación de millones de españoles, el aumento constante de las pensiones, la baja tasa de natalidad y la tendencia de España a vivir con altas tasas de paro han hecho que el Gobierno tenga que tomar medidas destinadas a salvaguardar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Y esto pasa por acribillar a impuestos a los asalariados. Por ello, el MEI fue introducido en el Real Decreto-ley 2/2023 con el objetivo de «llenar el Fondo de Reserva con la aportación finalista de los trabajadores de todas las edades» y el de «afrontar con mayor fortaleza los años en los que se jubilará la generación del baby boom, que tanto ha aportado a este país». Desde su entrada en vigor se ha ido incrementando el porcentaje de esta cotización extra, que se llevará un 1,2% de la nómina de los empleados a partir de 2030.

Cambio en la nómina en 2026

En este 2026, el MEI pasa del 0,8% en 2025 al 0,9% puntos porcentuales sobre la base de cotización. Esta cantidad tendrá que ser asumida en un 0,75% por parte de la empresa y el 0,15% restante se aplicará a la nómina del trabajador en cuestión. En el caso de los trabajadores autónomos, tendrán que asumir ellos el 0,9% íntegro. En 2027 el MEI será del 1%, el próximo 2028 pasará a ser del 1,10% y a partir de 2029 se llevará de la nómina el 1,20%. Así subirá en los próximos años:

2023: 0,6%.

2024: 0,7%.

2025: 0,8%.

2026: 0,9%.

2027: 1%

2028: 1,10%.

2029: 1,20%.

Y, ¿cómo afectará el MEI en la nómina en este 2026? Por ejemplo, en el caso de un trabajador por cuenta ajena que reciba una nómina de 1.500 euros brutos al mes, la empresa se tendrá que hacer cargo de 11,25 euros y el trabajador verá cómo su nómina baja 2,25 euros. Estas cantidades, lógicamente, aumentarán en función del nivel de cotización. En el caso de un salario de 30.000 euros brutos anuales con una base de cotización de 2.500 euros, la empresa tendrá que abonar 18,75 euros y el trabajador verá cómo su primera nómina de 2026 cae 3,75 euros. En total, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional se lleva 22,50 euros que van directos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

José Luis Escrivá ya fantaseó en su día con que el MEI «podrá acumular más de 40.000 millones de euros en 10 años». «Responde de una manera más adecuada que el Factor de Sostenibilidad, introducido en la reforma de 2013, al reto demográfico temporal que nuestro sistema de pensiones tendrá entre las décadas de 2030 y 2050», dijo el hoy gobernador del Banco de España.