Al Barcelona no le bastan las ventas para poder inscribir a todos sus jugadores y ejecutará un aval

El Barcelona tendrá que ejecutar un aval por parte de su Junta Directiva para poder inscribir a todos sus futbolistas antes de que finalice el mercado el próximo lunes 1 de septiembre. El conjunto culé quiere tener a toda la plantilla disponible el domingo en Vallecas y las ventas realizadas no le han bastado al equipo culé para poder rebajar la masa salarial lo suficiente.

La situación financiera del Barcelona sigue siendo crítica. Y los hechos así lo demuestran. El club sigue sin estar en la regla 1:1 para poder operar con normalidad en el mercado y todo apunta a que cerrará el mercado el día 1 de septiembre sin estarlo. A no ser que consiga vender a Fermín López a la Premier League.

El Barcelona, en las últimas horas, ha realizado varias ventas y salidas que a priori serían suficientes para poder inscribir a todos los jugadores pendientes. Pero no basta. Salió Iñaki Peña cedido al Elche, Oriol Romeu se desvinculó del club quedando libre y Héctor Fort está apuntalando su salida. Pero parece que no basta con eso.

Szczesny, Gerard Martín y Roony Bardghji siguen sin estar inscritos. El Barcelona no logra rebajar su masa salarial lo suficiente como para hacerle hueco a estos tres jugadores. El tiempo apremia, el lunes cierra el mercado y el Barça necesita encontrar una solución ya.

Es por ello que Jijantes informa que el Barcelona va a ejecutar un «pequeño aval» para poder inscribir a estos tres jugadores, asegurando que podrán estar disponibles para Hansi Flick el domingo en Vallecas contra el Rayo Vallecano. No quieren depender de movimientos de última hora como podría ser el caso de Fermín López o los asientos VIPS. Con las salidas no se ha generado el suficiente margen salarial.

El tiempo vuelve a quitarle la razón a Joan Laporta cuando en plena gira asiática afirmó que tenían varias vías para poder lograr la inscripción de Joan García y Rashford sin contar con la baja de larga duración de Ter Stegen. Pero la realidad no es esa. Sin la baja de larga duración del portero alemán, el equipo culé seguiría con graves problemas para inscribir a sus dos grandes fichajes. Como se está comprobando a día de hoy. Además, se vieron obligados a desprenderse de Iñigo Martínez, que se fue libre a Arabia Saudí.