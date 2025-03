Estos son los grandes superhéroes «olvidados» por Marvel para ‘Vengadores: Doomsday’

Ayer, Marvel sorprendió a todos sus fans con un directo en las redes sociales. El vídeo en cuestión, servía para anunciar el elenco original que estará en Vengadores: Doomsday, la próxima reunión superheroica de la franquicia. No obstante, lejos de limitarse a mostrar de forma dinámica y creativa los nombres de los intérpretes que aparecerán con el objetivo de plantarle cara al Dr. Doom, el equipo de Kevin Feige nos tuvo unas cinco horas mostrando sillas (revelando nombres cada varios minutos), hasta ver aparecer por último a Robert Downey Junior caminando hacia un último asiento. Un suspense un tanto exagerado y dilatado en el tiempo, sobre todo si vas terminar la promo con una revelación que toda la audiencia conoce desde el año pasado. Pero, al igual que la aparición de algunos perfiles ha dejado a los fans con la boca abierta, la ausencia de otros grandes superhéroes ha supuesto una tremenda decepción para los Marvelitas.

El UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) ha sido un terremoto mediático constante desde prácticamente, la derrota narrativa de Thanos. Por un lado, porque a partir del estreno de Eternals se instaló el debate global de si la industria comenzaba a entrar en una fase de saturación respecto al género. Razón no le faltaba a la conversación, pues salvo algún que otro fenómeno taquillero la tendencia de estos blockbusters de acción era claramente decreciente, con además algún desaste sideral por el camino como The Marvels o la reciente, Capitán América: Brave New World. Pero por el otro lado, las acusaciones y posterior condena de Jonathan Majors por agresión a su ex pareja, dieron el pistoletazo de salida con ciertos cambios urgentes en el futuro más inmediato de la compañía. Majors ya no daría vida al malvado Kang el conquistador, llevando a que el nuevo villano fuese impulsado por el regreso del actor ganador del Oscar por Oppenheimer, Downey Jr.

Para más expectación, el ejecutivo de Feige anunció la vuelta a la dirección de Joe y Anthony Russo, responsables de Infinity War y Endgame y desde poco antes de la irrupción de Downey Junior en la Comic-con de San Diego, elegidos de nuevo para ser los próximos directores de Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars. Pero, ¿quiénes son los grandes ausentes en esta primera gran guerra contra el poderoso antagonista?

‘Vengadores Doomsday’: las ausencias

Antes de comenzar a repasar toda esa lista de nombres que no estarán en Vengadores: Doomsday, debemos señalar que la casa de las ideas suele ocultar muy bien la información de sus apariciones sorpresa y cameos inesperados. Hasta el punto de mostrar tráilers modificados para despistar a los espectadores. Por el momento y con la información que tenemos a fecha de hoy, los grandes nombres ausentes son Hulk (Mark Ruffalo), Spider-Man (Tom Holland), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen), Ojo de Halcón (Jeremy Renner) y Capitana Marvel (Brie Larson).

También sorprende la ausencia de Hugh Jackman como Lobezno y de Halle Berry en la piel de Tormenta, teniendo en cuenta que vuelven una buena parte del casting de los X-Men originales. ¿Significa esto que dichas ausencias estarán en la secuela, Secret Wars? Por ahora, desconocemos el argumento de oficial de Vengadores: Doomsday, aunque lo más probable es que averigüemos algo más del sendero combativo de estos personajes con el estreno el 25 de julio de Los Cuatro fantásticos: Primeros pasos y quizás antes con la llegada de Thunderbolts, el 30 de abril.

El elenco confirmado

A continuación, repasamos todos los nombres que se fueron viendo en el directo del estudio. Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Sue Storm), Anthony Mackie (Sam Wilson) Sebastian Stan (Soldado de Invierno) Letitia Wright (Shuri, la nueva Black Panther), Wyatt Russell (U.S.Agent), Tenoch Huerta (Namor), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Simu Liu (Shang Chi), Florence Pugh (Yelena Belova), Kelsey Grammer (Bestia en los X-Men originales), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramírez (Joaquín Torres, el nuevo Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Guardián Rojo), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Fantasma), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (El profesor Charles Xavier) e Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming ( Rondador nocturno), Channing Tatum (apareció como Gambito en Deadpool y Lobezno) y Pedro Pascal (Reed Richards).

Vengadores: Doomsday se estrenará el 30 de abril de 2026, mientras que Vengadores: Secret Wars hará lo propio el 7 de mayo de 2027. ¿Volverá Downey Junior a ser Iron Man, aparte del mencionado antagonista? ¿Qué sorpresas guardará Marvel para la proyección? Seguramente esta cartelera estival comencemos a esclarecer las primeras pistas del argumento que enfrentará al Doctor Doom y sus aliados frente a los Vengadores.