Ted Sarandos recuerda con desencanto la etapa de Marvel en Netflix: «Queríamos hacer buena televisión»

Más allá de las acometidas de Sony Pictures con el cosmos coral de Spider-Man, hoy en día resulta bastante extraño ver a licencias de la casa de las ideas fuera del control absoluto de Disney. Pero muchos años antes de la adquisición de la editorial de cómics por parte de la compañía californiana, el conglomerado de superhéroes marvelitas viajó a toda velocidad por varias las productoras más potentes de Hollywood. Poco a poco, el hogar de Mickey Mouse recuperó a la mayoría de las IP a base de talonario, creando y dando forma a lo que hoy conocemos como el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). No obstante y no hace mucho, hubo un momento en el que dichas películas de Marvel y Netflix colaboraron en la ejecución de varias series mientras se desarrollaban las historias de los Vengadores. Ahora recordando esa asociación el CEO de Netflix, Ted Sarandos, se ha despachado bien a gusto con aquella cooperación caduca que habita ya únicamente en el catálogo de Disney +.

Corría el año 2015 cuando el género superheroico comenzaba a asentarse como un absoluto valor seguro en la cartelera. Con el equipo de Kevin Feige avanzando a pasos agigantados hacia el enfrentamiento contra Thanos, la «gran N roja» quiso ser pionera en esto de explotar la tendencia creando toda una serie de series spin-off que confluirían hacia una serie conjunta titulada The Defenders. Todo empezó con Daredevil (tres temporadas) y tras ella llegaron Luke Cage (dos temporadas), Jessica Jones (tres temporadas) e Iron Fist (dos temporadas). Generando comentarios generalmente positivos, la cesión de la explotación comercial de Marvel en Netflix expidió su acuerdo y parecía que los marvelitas no volverían a ver a ninguno de los personajes representados, al menos con los mismos intérpretes. Sin embargo, Feige y su equipo supieron ver el potente fandom tras la interpretación de Charlie Cox como el invidente justiciero de Hell’s Kitchen, incorporando recientemente al protagonista y a todo su entorno al UCM a través de la serie Daredevil: Born Again, la cual se está emitiendo semanalmente en la plataforma de Disney +.

Esa asimilación de la licencia, mostrada anteriormente a modo de cameo en Spider-Man: Sin camino a casa y con personajes recurrentes en las series Ojo de Halcón, She-Hulk y Echo no le ha tenido que hacer demasiada gracia a Sarandos, quien cree que en aquel momento su antigua aliada y competencia actual sólo «quería hacer dinero», mientras ellos confiaban en proporcionarle a sus suscripotes «buena televisión».

Marvel y Netflix: condenadas a romper

Aún con grandes números a sus espaldas, la empresa fundada por Reed Hastings y Marc Randolph vive en su política estratégica de contenidos, tiempos convulsos. Los cuales han propiciado fracasos sonoras a la altura de Estado eléctrico y sorpresas tan gratificantes como la miniserie Adolescencia. Situación que provoca una paradójica semejanza entre la propia Netflix y Marvel. Al igual que la empresa comandada por Sarandos, la millonaria franquicia de Disney tiene un futuro aciago tanto en el respaldo general de la crítica y de la Academia, como en la prolongación narrativa de sus licencias creativas. Sarandos, aprovechando una entrevista que repasa-y celebra-sus 25 años dentro de Netflix, no tuvo pelos en la lengua a la hora de recriminar el comportamiento de Marvel durante ese periodo de tiempo en el que consiguieron de alguna forma, revolucionar la ficción superheroica en la pequeña pantalla.

«En nuestros programas, lidíabamos con el antiguo sistema televisivo de Marvel, que operaba independientemente en Disney. Y eran ahorrativos», comenzaba explicándole el CEO a Variety. Tras ello, terminó apuntando a una falta de correlación de ambición e incentivos entre ambas compañías:

«Cada vez que queríamos que los programas fueran más grandes o mejores, teníamos que presionarlos. Nuestros incentivos no estaban bien alienados. Nosotros queríamos hacer buena televisión; ellos querían ganar dinero. Pensé que podríamos ganar dinero con buena televisión», concluía.

Un 2025 de despedidas para Netflix

Netflix afrontará varias despedidas el presente año. La más llamativa por supuesto, la de Stranger Things. Pero además, el terminal dirá adiós a El juego del calamar con una última temporada y el estreno de Puñales por la espalda: El misterio de Lázaro, el fin hipotético de la asociación entre la marca y el director Rian Johnson con la propiedad intelectual que nos devolvió al mundo del entretenimiento, un original y adictivo whodunnit.

Quién sabe si en sus ansias por comenzar a explotar de nuevo el mundo de los superhéroes, en el futuro Netflix termina haciéndose con alguna nueva adaptación del género.