Antes de la llegada de Disney Plus y de que Marvel recuperase el control de la mayoría de sus creaciones superheroicas, Netflix comenzó a construir su propio universo televisivo con Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron First. El servicio de streaming junto a estos cuatro finalmente en The defenders, creando su propia Vengadores particular a pequeña escala. Sin embargo, finalmente estos personajes volvieron a la Casa del Ratón y está, canceló todos esos proyectos. Sin embargo, lejos de realizar un nuevo casting y de preparar un relanzamiento, parece que desde el sello cinematográfico pretenden reutilizar al menos, a alguno de los actores estrella de estas series. Primero fue Kingpin, el villano interpretado por Vincent D’Onofrio apareció en el TV show de Ojo de halcón y después llegaría Charlie Cox, con un breve pero celebrado cameo en Spider-Man: No way home. Ahora que estas series creadas por Netflix van a pasar al catálogo de Disney +, Charlie Cox ha vuelto a señalar que está abierto a volver a enfundarse el traje del justiciero de Hell’s Kitchen.

En unas recientes declaraciones para ComicBook, Cox habló del regreso de Daredevil, matizando que el personaje quizás no funcionaria del mismo modo si se adaptase a una audiencia para todos los públicos: “Absolutamente puede funcionar, pero supongo que lo que no puedes negar es que Daredevil nunca funcionará tan bien en un mundo PG (calificación para todos los públicos) como lo hace Spider-man”. El actor avanzaba en su argumentación señalando que existían cuestiones alrededor del hombre sin miedo. “Creo que la edad del personaje, la culpa cristiana, su historia con las mujeres y esas cosas, es como si fuera un poco más maduro, tiene que serlo”, señalaba.

No obstante, lejos de resultar pesimista, Charlie Cox apuntó que no subestima para nada a Marvel y su capacidad para sorprender a la audiencia: “No me extrañaría que la gente de Marvel pudiera lograr eso. Soy tan fanático de todo lo que han hecho hasta ahora que no los subestimaría en absoluto”. La Casa de las Ideas orquestada por Kevin Feige no da puntadas sin hilo, por lo que la breve aparición de Cox como Matt Murdock marcará de seguro, el futuro del personaje en la franquicia. “Tal vez haya un poco menos de sangre, tal vez haya un poco de lo que sea, pero los apoyo para que lo hagan”, concluía el intérprete.